Графики отключений на 9 ноября: у кого не будет света более 10 часов (фото)

В Украине 9 ноября из-за сложной ситуации в энергосистеме отключений значительно увеличится: возрастут как объемы, так и временной промежуток.

В ДТЭК отметили, что 9 ноября графики будут действовать все сутки в большинстве регионов Украины и опубликовали расписания для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей.

В Украине завтра, 9 ноября, будут снова ограничивать электроснабжение по графикам. Света не будет до трех раз в день, и некоторые очереди останутся без электроэнергии уже с начала суток.

Киев — графики отключений на 9 ноября

График отключений света в Киеве на 9 ноября Фото: ДТЭК

Киевская область — графики отключений на 9 ноября

График отключений света на Киевщине на 9 ноября Фото: ДТЭК

Днепропетровская область — графики отключений на 9 ноября

График отключений света на Днепропетровщине на 9 ноября Фото: ДТЭК

Одесская область — графики отключений на 9 ноября

График отключений света в Одесской области на 9 ноября Фото: ДТЭК

В ДТЭК сообщили, что Россия снова атаковала теплоэлектростанцию ДТЭК и серьезно повредила оборудование. С начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы более 210 раз.

Напомним, в Киеве в результате российского обстрела большинство потребителей 8 ноября остались без электроснабжения. В сети появилось видео блэкаута в столице.

Также Фокус писал, что все ТЭС "Центрэнерго" остановились после ночной атаки РФ и больше не генерируют электроэнергию. Под управлением компании — три тепловые электростанции: Трипольская (Киевская область), Змиевская (Харьковская область) и Углегорская (Донецкая область).