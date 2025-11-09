Графіки відключень на 10 листопада: кому доведеться провести більшу частину доби без світла (фото)

10 листопада в Україні заплановані масштабні відключення електроенергії через критичну ситуацію в енергосистемі. Окрім цього, ввечері ДТЕК оприлюднив оновлені графіки на 9 листопада для Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей — у деяких чергах перебої можуть тривати до 10 годин на день.

За інформацією "Укренерго", у більшості регіонів 10 листопада будуть введені заходи з обмеження споживання електроенергії. Причиною таких обмежень є наслідки масованих ракетно-дронових атак Росії на енергетичні об’єкти.

Згідно з оприлюдненими графіками:

погодинні відключення: з 00:00 до 23:59 передбачено від 2 до 4 черг відключень електроенергії для населення;

обмеження потужності для промислових споживачів: діятимуть упродовж усієї доби з 00:00 до 23:59.

Варто зазначити, що час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. Усім користувачам рекомендують стежити за оновленнями на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні та використовувати електроенергію ощадливо під час періодів подачі за графіком.

Окрім цього, у ДТЕК оприлюднили оновлені графіки планових відключень електроенергії для Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської областей. У кожному регіоні передбачені різні черги відключень.

Київ — оновлені графіки відключень на 9 листопада

У Києві черги розподілені так, що відключення відбуватимуться у різні проміжки дня:

черги 1.1 та 1.2 мають відносно короткі відключення, до 7–8 годин на добу;

черги 2.1 та 2.2 відчують трохи довші перебої — до 8 годин;

черги 3.1, 3.2 та 4.2 зазнають найбільш тривалих відключень — понад 10 годин на день;

черги 4.1, 5.1, 5.2, 6.1 та 6.2 мають середню тривалість відключень — від 5 до 9 годин.

Таким чином, у Києві деякі райони залишаться без світла більшу частину дня, тоді як мешканці черг 1.1 та 1.2 відчують коротші перебої й можуть вважати, що їм "пощастило" більше.

Оновлені графіки відключень у Києві 9 листопада Фото: ДТЕК

Оновлені графіки відключень у Києві 9 листопада Фото: ДТЕК

Київська область — оновлені графіки відключень на 9 листопада

У Київській області 9 листопада заплановані кілька черг відключень електроенергії, тривалість яких відрізняється залежно від району:

черги 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 — світло вимикатимуть тричі на день: вночі, вдень і ввечері; загальна тривалість відключень близько 7–8 годин;

черги 3.1 та 3.2 — відключення розподілені на ранкові та денні проміжки, деякі черги мають додаткові короткі інтервали: загалом до 8–9 годин на добу;

черги 4.1 та 4.2 — світло вимикатимуть у ранкові та денні години; тривалість — приблизно 6–7 годин;

черги 5.1, 5.2, 6.1 та 6.2 — світло вимикатимуть кілька разів на день, але загальна тривалість коротша, близько 5–6 годин.

В цілому, найбільше постраждають райони черг 1–3, де світло вимикатимуть по кілька разів на день, а найменше — райони черг 5 та 6, де відключення коротші.

Оновлені графіки відключень у Київській області 9 листопада Фото: ДТЕК

Оновлені графіки відключень у Київській області 9 листопада Фото: ДТЕК

Одеська область — оновлені графіки відключень на 9 листопада

У Одеській області 9 листопада заплановані кілька черг відключень електроенергії. Світло вимикатимуть кілька разів протягом дня, а тривалість перебоїв може сягати до майже десяти годин залежно від черги:

черги 1.1, 1.2, 2.1 та 2.2 — світло вимикатимуть тричі на день: вночі, вдень і ввечері; загальна тривалість відключень близько 8–9 годин;

черги 3.1 та 3.2 — відключення розподілені на ранкові та денні проміжки, з вечірнім інтервалом: загалом до 9–10 годин на добу;

черги 4.1 та 4.2 — ранкові та денні відключення, загальна тривалість близько 7–8 годин;

черги 5.1, 5.2, 6.1 та 6.2 — кілька відключень протягом дня, але інтервали трохи коротші; загальна тривалість — близько 6–8 годин.

Найдовше залишатимуться без світла райони черг 3.1 та 3.2, а відносно менше постраждають черги 5 та 6, де перебої коротші.

Оновлені графіки відключень у Одеській області 9 листопада Фото: ДТЕК

Оновлені графіки відключень у Одеській області 9 листопада Фото: ДТЕК

Дніпропетровська область — оновлені графіки відключень на 9 листопада

У Дніпропетровській області 9 листопада світло планують вимикатимуть у різні проміжки дня, загальна тривалість перебоїв — від 7 до 10 годин залежно від черги:

черги 1.1, 1.2, 2.1 та 2.2 — світло вимикатимуть тричі на день: вночі, вдень і ввечері; загальна тривалість перебоїв становить близько 8–10 годин;

черги 3.1, 3.2, 4.1 та 4.2 — ранкові та денні відключення з вечірнім інтервалом: загалом до 8–9 годин на добу;

черги 5.1, 5.2, 6.1 та 6.2 — відключення розподілені на ранкові, денні та вечірні години; загальна тривалість — близько 7–9 годин.

Найдовше залишатимуться без світла райони черг 1 та 2, а найменше постраждають черги 5 та 6, де відключення коротші і розподілені більш рівномірно протягом дня.

Оновлені графіки відключень у Дніпропетровській області 9 листопада Фото: ДТЕК

Оновлені графіки відключень у Дніпропетровській області 9 листопада Фото: ДТЕК

Дещо пізніше, близько 20:00 ДТЕК оприлюднив графіки відключень у Київській та Одеській областях 10 листопада.

Київська область — графіки відключень на 10 листопада

Зокрема цього дня у Київській області заплановані відключення електроенергії за чергами. Більшість мешканців залишатимуться без світла протягом 7–10 годин на день, причому найскладніші графіки — у перших черг (1.1, 1.2, 2.1, 2.2 та 5.1), де відключення припадають і на денні, і на вечірні години. Середні графіки у черг 3.1, 3.2, 4.1 та 4.2 — частково зберігають світло вдень або ввечері, тому ситуація трохи легша. Найбільше пощастило мешканцям черг 5.2, 6.1 та 6.2: основні відключення припадають на ранкові та денні години, а вечірні проміжки залишаються з електропостачанням.

У цілому, день буде непростим для більшості, але деякі черги матимуть змогу користуватися світлом у вечірній час.

Графіки відключень на 10 листопада у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень на 10 листопада у Київській області Фото: ДТЕК

Одеська область — графіки відключень на 10 листопада

Як повідомляє ДТЕК 10 листопада в Одеській області також заплановані відключення електроенергії за чергами. Найтриваліші перебої припадають на черги 1.1–2.2, де світла майже не буде вдень і ввечері, тоді як черги 3.1–4.2 та 5.1–6.2 матимуть коротші або часткові відключення, з можливістю користуватися електрикою у ранкові або вечірні години.

Графіки відключень на 10 листопада у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень на 10 листопада у Одеській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що в Одесі відвідувачі одного з найвищих в Україні атракціонів Power Tower "зависли" на висоті 60 метрів. Припускають, що інцидент стався внаслідок планових відключень електрики, що діють по всій Україні після російських атак.

Також Фокус писав, що у ніч на 9 листопада у Полтаві та Харкові спостерігалися рекордні стрибки напруги, після чого у містах подекуди зникло світло.