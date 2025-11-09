Відключення електрики: в Одесі люди застрягли на атракціоні заввишки 60 метрів (відео)

В Одесі відвідувачі одного з найвищих в Україні атракціонів Power Tower "зависли" на висоті 60 метрів. Припускають, що інцидент стався внаслідок планових відключень електрики, що діють по всій Україні після російських атак.

Люди застрягли на "атракціоні-вежі" в одеському Луна-парку, повідомляють місцеві Telegram-канали. Деякі з них висловлюють припущення, що це може бути пов'язаним з відключеннями світла, проте жодного офіційного підтвердження цієї інформації на момент публікації матеріалу не було.

Зауважують, що це вже не перший подібний випадок, пов'язаний з атракціоном Power Tower. Зокрема, аналогічний інцидент, коли люди певний час провісили на висоті декількох десятків метрів, стався навесні 2023 року. А взагалі, одеському парку розваг вже не раз дорікали, що під час масштабних відключень атракціони там "світяться, як ялинка". Адміністрація, своєю чергою, запевнювала у коментарі Новини Live, що все освітлення в парку було переведено на світлодіодні та економні ліхтарі, тож це не бере не багато електроенергії.

Нагадаємо, раніше у низці областей України запровадили екстрені відключення електрики. Це було пов’язано з новою масованою комбінованою атакою РФ, під час якої ворог використовував ракети різних типів та безпілотніки.

Щодо Одеської області, то там днями попереджали про масштабне відключення світла. Зокрема, йшлося про те, що саме в Одеському районі області світла не буле цілий день. Проте це попередження стосувалося робіт з ремонту енергообладнання.