12 годин без світла: в Одесі попереджають про масштабне відключення, — ДТЕК

Енергетики пояснили, що в Одеському районі ремонтуватимуть енергообладнання, і тому в Одеському районі тимчасово не буде світла цілий день.

"7 листопада з 08:00 до 20:00 енергетики проведуть плановий ремонт енергообладнання в Одеському районі області. Роботи є частиною підготовки електромереж до зимових пікових навантажень", - пояснили у ДТЕК Одеської області.

Енергетики пояснили, що світло відключають, щоб забезпечити безпеку робіт: обладнання буде знеструмлено, тому в домівках клієнтів тимчасово не буде світла.

"Цей ремонт допоможе зміцнити мережу перед опалювальним сезоном і забезпечити стабільне електропостачання, якщо не буде нових атак на енергоінфраструктуру регіону", - пояснили .

Нагадаємо, у НЕК "Укренерго" порадили громадянам вдягнути тепліший одяг вдома замість обігріву житла. Керівник компанії Віталій Зайченко розповів, в яких регіонах найгірша ситуація і в які години особливо важливо ощадливо використовувати електроенергію.

