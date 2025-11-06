12 часов без света: в Одессе предупреждают о масштабном отключении, — ДТЭК

Энергетики объяснили, что в Одесском районе будут ремонтировать энергооборудование, и поэтому в Одесском районе временно не будет света целый день.

"7 ноября с 08:00 до 20:00 энергетики проведут плановый ремонт энергооборудования в Одесском районе области. Работы являются частью подготовки электросетей к зимним пиковым нагрузкам", — пояснили в ДТЭК Одесской области.

Энергетики объяснили, что свет отключают, чтобы обеспечить безопасность работ: оборудование будет обесточено, поэтому в домах клиентов временно не будет света.

"Этот ремонт поможет укрепить сеть перед отопительным сезоном и обеспечить стабильное электроснабжение, если не будет новых атак на энергоинфраструктуру региона", — пояснили .

Напомним, в НЭК "Укрэнерго" посоветовали гражданам надеть теплую одежду дома вместо обогрева жилья. Руководитель компании Виталий Зайченко рассказал, в каких регионах наихудшая ситуация и в какие часы особенно важно экономно использовать электроэнергию.

