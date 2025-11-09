Отключение электричества: в Одессе люди застряли на аттракционе высотой 60 метров (видео)

В Одессе посетители одного из самых высоких в Украине аттракционов Power Tower "зависли" на высоте 60 метров. Предполагают, что инцидент произошел в результате плановых отключений электричества, действующих по всей Украине после российских атак.

Люди застряли на "аттракционе-башне" в одесском Луна-парке, сообщают местные Telegram-каналы. Некоторые из них высказывают предположение, что это может быть связанным с отключениями света, однако никакого официального подтверждения этой информации на момент публикации материала не было.

Отмечают, что это уже не первый подобный случай, связанный с аттракционом Power Tower. В частности, аналогичный инцидент, когда люди некоторое время провисели на высоте нескольких десятков метров, произошел весной 2023 года. А вообще, одесский парк развлечений уже не раз упрекали, что во время масштабных отключений аттракционы там "светятся, как елка". Администрация, в свою очередь, уверяла в комментарии Новини Live, что все освещение в парке было переведено на светодиодные и экономные фонари, поэтому это не требует много электроэнергии.

Напомним, ранее в ряде областей Украины ввели экстренные отключения электричества. Это было связано с новой массированной комбинированной атакой РФ, во время которой враг использовал ракеты различных типов и беспилотники.

Что касается Одесской области, то там на днях предупреждали о масштабном отключении света. В частности, речь шла о том, что именно в Одесском районе области света не будет целый день. Однако это предупреждение касалось работ по ремонту энергооборудования.