"Роблять дурачків": одеська депутатка заявила, що не розуміє причин відключень світла (відео)

Депутатка Одеської міської ради Анастасія Большедворова обурилася тим, що українцям нібито не дають "жодних конструктивних пояснень" щодо відключень електроенергії. Вона вимагає від влади пояснити, чому українці живуть у темряві та як довго це триватиме.

Допис щодо відключень світла в Україні депутатка Одеської міськради від фракції "Європейська Солідарність" опублікувала 11 листопада у Facebook. Вона заявила, що не розуміє поняття стабілізаційних відключень і відчуває, ніби з українців "роблять дурачків".

"Скільки я не читала — немає такого поняття, ну немає, відсутнє. На сайті немає інформації: як довго це триватиме, що вони там стабілізують, і коли достабілізують, і коли вони вистабілізують. Це все абсолютно не ясно", — каже депутатка у відео.

За її словами, "президент нічого не говорить" щодо відсутності світла та не розповідає, "чим це все закінчиться".

"І так дуже багато сьогодні оцих всіх тривог, просто безкінечно, три дні поспіль, всі нервові, і ще відключається світло. При цьому ж немає блекауту, але й пояснень також зовсім немає. Як це ми живемо в такій країні, де нам ніхто не хоче розказати, що з нами відбувається і на якій ми стадії, де той мир, де та перемога?" — обурюється Большедворова.

За її словами, влада не пояснює, наскільки критично пошкоджені українські станції та чому в країні різко не вистачає електроенергії.

"Не знаю як ви, а я відчуваю, що з нас роблять дурачків. Неприємно!" — пише депутатка під роликом.

Зазначимо, Анастасія Большедворова є депутаткою Одеської міської ради VIII скликання від фракції "ЄС". Вона народилася 19 жовтня 1989 року, здобула ступінь магістра за спеціальністю "Журналістика" в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова.

Що відомо про відключення світла в Україні

Міністерка енергетики Світлана Гринчук під час брифінгу 10 листопада розповіла про дефіцит в енергосистемі після російського масованого обстрілу 8 листопада. Вона пояснила, що коли ТЕС атакує Росія, графіки відключень застосовуються, щоб збалансувати систему. За її словами, захисні споруди захищають лише критичні елементи, а все інше обладнання повністю захистити фізично неможливо.

Народний депутат із фракції "Слуга народу", член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк 10 листопада розповів, що графіки відключення світла в Україні, найімовірніше, діятимуть до кінця опалювального сезону, оскільки росіяни планують і надалі вибивати українську енергетику.