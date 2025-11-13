Графіки відключень на 14 листопада: хто може залишитися без світла майже на 15 годин (фото)

Завтра, 14 листопада, у більшості регіонів України через наслідки атак Росії на енергетичні об’єкти можуть відключати електроенергію. Деякі українці ризикують залишитися без світла до 15 годин, тож варто запастися ліхтариками та планувати день заздалегідь.

Як повідомляє "Укренерго", причиною обмежень стала серія ракетно-дронових ударів по українській енергосистемі. Через це у багатьох областях будуть застосовувати погодинні відключення та обмеження для промислових споживачів.

За планом, електроенергію вимикатимуть у 2–4 черги протягом дня – з опівночі до півночі наступного дня. Для підприємств одночасно діятиме обмеження потужності, що може вплинути на виробництво.

В "Укренерго" нагадують, що час і обсяг відключень можуть змінюватися, тому варто стежити за оновленнями на сайтах обленерго у вашому регіоні.

Коли електроенергія буде доступна, рекомендують використовувати її економно, щоб уникнути додаткових обмежень.

Також ввечері компанія ДТЕК опублікувала графіки відключень електроенергії для Києва, а також Київської, Одеської та Дніпропетровської областей. Найбільше обмежень заплановано у Дніпропетровській області, де деякі мешканці можуть залишитися без світла до 15 годин.

Графіки відключень світла на 14 листопада — Київ

Графіки відключень світла на 14 листопада у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 14 листопада — Дніпропетровська область

Графіки відключень світла на 14 листопада у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 14 листопада — Київська область

Графіки відключень світла на 14 листопада у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 14 листопада — Одеська область

Графіки відключень світла на 14 листопада в Одеській області Фото: ДТЕК

Нагадаємо, що 13 листопада у селі Новосілки Київської області стався вибух зарядного пристрою у квартирі, через який постраждала сім’я з двома дітьми. Після вибуху спалахнула пожежа, а сильне задимлення під’їзду тимчасово заблокувало інших мешканців багатоповерхівки, повідомили в ДСНС.

Також Фокус писав, що депутатка Одеської міської ради Анастасія Большедворова обурилася, оскільки українцям нібито не дають "жодних конструктивних пояснень" щодо відключень електроенергії. Вона вимагає від влади пояснити, чому українці живуть у темряві та як довго це триватиме.