В выходные графики отключений света могут измениться: в "Укрэнерго" объяснили детали

В большинстве регионов Украины 15 ноября круглосуточно будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии. Впрочем благодаря ясной погоде и снижению энергопотребления в выходные "Укрэнерго" может смягчить ограничения для населения.

О применении графиков отключения света в течение 15 ноября сообщили в пресс-службе национальной энергетической компании "Укрэнерго". В то же время председатель правления компании Виталий Зайченко рассказал в эфире телемарафона "Единые новости" 14 ноября, что в выходные ограничения могут быть ослаблены благодаря солнечной погоде и снижению потребления.

"Достаточно трудно прогнозировать с учетом того, когда будут российские атаки, но если говорить вообще по энергосистеме — то в ближайшие дни по прогнозу мы видим, что погода будет достаточно солнечной, поэтому ожидаем снижения потребления, которое также связано с тем, что будут выходные дни", — сказал Виталий Зайченко.

Председатель правления "Укрэнерго" добавил, что при этом влияние на потребителей, а именно продолжительность ограничений, в выходные будет уменьшено.

Графики отключения света 15 ноября будут действовать круглосуточно

По информации "Укрэнерго", в результате массированных комбинированных атак РФ на украинские энергообъекты в течение 15 ноября в большинстве регионов страны планируется ограничение потребления электроэнергии.

Графики почасовых отключений света для населения будут действовать с 00:00 до 23:59 объемом от 1,5 до 3,5 очередей. Графики ограничения мощности для промышленных потребителей также будут применяться с 00:00 до 23:59.

В компании призвали пользоваться электроприборами экономно и напомнили, что графики могут меняться — актуальная информация о времени и объеме ограничений публикуется на официальных страницах облэнерго каждого региона.

Напомним, один из высокопоставленных чиновников украинского правительства на правах анонимности рассказал BBC в опубликованном 13 ноября интервью об ударах по энергетике. По его словам, если украинцы смогут "дожить до 1 апреля", они смогут победить в войне.

Депутат Одесского городского совета Анастасия Большедворова 11 ноября опубликовала в соцсетях видео, в котором заявляла, что не понимает причин отключений света, и требовала от властей объяснений относительно стабилизационных ограничений и степени повреждения станций от российских обстрелов.