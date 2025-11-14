У вихідні графіки відключень світла можуть змінитися: в "Укренерго" пояснили деталі

У більшості регіонів України 15 листопада цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Втім завдяки ясній погоді та зниженню енергоспоживання у вихідні "Укренерго" може пом'якшити обмеження для населення.

Про застосування графіків відключення світла протягом 15 листопада повідомили в пресслужбі національної енергетичної компанії "Укренерго". Водночас голова правління компанії Віталій Зайченко розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" 14 листопада, що у вихідні обмеження можуть бути послаблені завдяки сонячній погоді та зниженню споживання.

"Досить важко прогнозувати з урахуванням того, коли будуть російські атаки, але якщо говорити взагалі по енергосистемі — то найближчими днями за прогнозом ми бачимо, що погода буде досить сонячною, тому очікуємо на зниження споживання, яке також пов'язане з тим, що будуть вихідні дні", — сказав Віталій Зайченко.

Голова правління "Укренерго" додав, що при цьому вплив на споживачів, а саме тривалість обмежень, у вихідні буде зменшено.

Графіки відключення світла 15 листопада діятимуть цілодобово

За інформацією "Укренерго", внаслідок масованих комбінованих атак РФ на українські енергооб'єкти протягом 15 листопада в більшості регіонів країни планується обмеження споживання електроенергії.

Графіки погодинних відключень світла для населення діятимуть з 00:00 до 23:59 обсягом від 1,5 до 3,5 черг. Графіки обмеження потужності для промислових споживачів також застосовуватимуться з 00:00 до 23:59.

В компанії закликали користуватися електроприладами ощадливо та нагадали, що графіки можуть змінюватися — актуальна інформація щодо часу та обсягу обмежень публікується на офіційних сторінках обленерго кожного регіону.

