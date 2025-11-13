"Якщо ми доживемо до 1 квітня, ми виграємо війну": чиновник про удари по енергетиці

Російські окупанти завдають регулярних ударів по енергетичній системі України. Метою ворога є повне знищення енергетики, системи опалення та інфраструктури. Як наслідок — ця зима може стати найважчою в історії України.

При цьому державним інституціям важливо бути готовим до найгіршого сценарію, навіть якщо він не станеться. Про це розповів один з високопосадовців українського уряду на правах анонімності для BBC.

Чиновник зазначив, що він очікує надзвичайно важкі місяці.

Про намір Росії повністю знищити енергетичну систему України говорить і генеральний директор компанії ДТЕК Максим Ткаченко, який відзначає, що інтенсивність атак на енергосистему збільшилася в останні два місяці.

Президент України Володимир Зеленський під час нещодавньої пресконференції відзначав, що влада має бути готова до будь-яких обставин.

"Ми розуміємо, що маємо робити, ми розуміємо, що нам потрібно, і наші партнери також знають від нас, який обсяг електроенергії нам доведеться імпортувати у разі труднощів", — пояснював Зеленський.

У той же час посол однієї з європейських країн в Україні ввжажає, що мета Росії полягає не просто в тому, щоб вимкнути електроенергію в домівках українців. Він переконаний, що окупанти також хочуть вбити українську економіку — "щоб вони не могли купити хліба вранці в пекарні та не могли піти на роботу, бо на заводі немає електрики".

Один з українських урядовців вважає, що енергетична криза зараз є головною проблемою української влади.

"Люди втомилися після чотирьох років війни, і я боюся, що вони втратять мотивацію. Важко щось виробляти без електрики. Будуть проблеми з телекомунікаціями. Нам буде легко завдати удару на передовій", — зазначив посадовець.

У той же час дипломати звертають увагу на географію російських ударів – під атакою переважно опиняються об'єкти газової та енергетичної інфраструктури на сході України.

"Вони намагаються розділити Україну навпіл в енергетичному сенсі. Вони хочуть, щоб усе на схід від Дніпра цієї зими замерзло", — пояснив один із європейських послів.

На думку українського урядовця, Росія прагне "спровокувати повстання", "зруйнувати соціальну єдність", щоб українці виступили проти чинної влади.

Про серйозність проблеми говорить і реакція Управління ООН з координації гуманітарних питань. Там випустили офіційне попередження для українців, особливо щодо тих, хто живе у прифронтових містах і громадах. У ньому вони наголосили, що постійні удари на енергомережі підвищують ризики для українців щодо збереження тепла в домівках, школах і медичних центрах.

У той же час на думку директора Центру досліджень енергетичної галузі Олександра Харченка, Україна достатньо добре готова до захисту енергетичної інфраструктури. Він визнає, що зима буде важкою, утім підкреслює, що українські енергетики вже знають, що робити для ремонту пошкодженої інфраструктури, а відключення стали керованим процесом.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко також визнає, що Росія хоче занурити Україну в темряву. Утім вона налаштована більш оптимістично, і каже, що мета українського уряду — зберегти світло.

Ще більше оптимізму висловлює один з урядовців, який залишився на правах анонімності:

"Ця зима – остання можливість для росіян нас перемогти. І якщо ми доживемо до 1 квітня, ми виграємо війну".

Нагадаємо, що 12 листопа "Полтавобленерго" повідомило, що Полтавську область повністю відключено від об'єднаної енергетичної системи. Утім вже згодом вони спростували цю заяву, зазначивши, що всі споживачі регіону мають стабільне живлення від об’єднаної енергетичної системи України.