Графіки відключень на 13 листопада: в кого не буде світла майже 14 годин (фото)

У четвер, 13 листопада, графіки відключень світла діятимуть у більшості регіонів. В "Укренерго" попередили, що обмеження для побутових споживачів застосовуватимуться обсягом від 2 до 4 черг. Деякі українці сидітимуть без світла майже 14 годин.

"Укренерго" наголошує, що графіки відключень світла 13 листопада передбачені у період з 00:00 до 23:59 через наслідки масованих ударів ЗС РФ по українських енергооб'єктах. Обмеження для побутових споживачів застосовуватимуться обсягом від 2 до 4 черг.

Ба більше, за даними "Укренерго", також передбачені графіки обмеження потужності для промислових об'єктів у період з 00:00 до 23:59. Національна енергетична компанія попереджає, що побутовим споживачам можуть змінити графік відключення світла 13 листопада та закликають слідкувати за можливими оновленнями на офіційних порталах своїх обленерго.

Графіки відключень світла на 13 листопада оприлюднив ДТЕК. За даними енергетичної компанії, найбільші обмеження споживання передбачені для мешканців Одеської області. Деякі побутові споживачі з окремих підгруп сидітимуть 13 листопада без світла майже 14 годин.

Відео дня

Графіки відключень світла на 12 листопада — Київ

Графіки відключень світла на 12 листопада — Одеська область

Графіки відключень світла на 12 листопада — Київська область

Графіки відключень світла на 12 листопада — Дніпропетровська область

Варто зазначити, що на Полтавщині сталася форс-мажорна ситуація. Через військові дії Полтавська область "відрізана" від об'єднаної енергетичної системи України.

Також напередодні українців попереджали, що графіки відключень світла діятимуть щонайменше до кінця опалювального сезону. Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк зазначав, що цивільне населення має економно споживати електроенергію в умовах постійних ударів ЗС РФ по критичній інфраструктурі України.