Полтавську область відключено від об'єднаної енергосистеми України: у чому причина

Через ракетно-дронові атаки ЗС РФ на енергетичні об'єкти 8 листопада Полтавську область повністю відключено від об'єднаної енергетичної системи.

Унаслідок обстрілу о 5-й годині ранку минулої суботи АТ "Полтаваобленерго" зіткнулося з форс-мажорними обставинами, які є "надзвичайними, невідворотними та об'єктивними", повідомили в компанії.

"Через ці обставини у Товариства стала відсутня можливість отримувати електричну енергію з об'єднаної енергетичної системи, зокрема належної якості, що зокрема унеможливило у встановлений строк та відповідно до встановлених стандартів якості виконання Товариством зобов'язань згідно з чинними договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії".

Таким чином термін виконання зобов'язань оператора системи розподілу електричної енергії за діючими договорами про надання послуг з розподілу електричної енергії був відкладений до усунення пошкоджень в енергетичній системі та відновлення електричних мереж.

А наразі в Полтаві та області діють графіки відключень світла по 2-4 черги протягом цілої доби.

Таким буде графік відключень світла у Полтавській області 13 листопада

Нагадаємо, під ранок 8 листопада росіяни атакували Україну крилатими ракетами типу "Іскандер-К", через що прогриміли вибухи в низці областей. Під ударом зокрема опинилося місто Кременчук у Полтавській області.

Через масований обстріл у регіонах запровадили екстрені відключення світла, а графіки віялових відключень світла для стабілізації ситуації, запроваджені напередодні, перестали діяти.

Ситуація з електропостачанням продовжує залишатися складною, тому графіки вимкнення світла діятимуть до кінця опалювального сезону, тобто до весни, заявив народний депутат із фракції "Слуга народу", член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк.

Зі свого боку експерт Ігор Молодан розповів, як зберегти тепло у квартирі під час вимкнення опалення та блекауту. За його словами, тривала відсутність опалення може становити серйозну небезпеку для жителів, особливо в старих будинках.