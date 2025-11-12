Полтавская область отключена от объединенной энергосистемы Украины: в чем причина

Из-за ракетно-дроновых атак ВС РФ на энергетические объекты 8 ноября Полтавская область полностью отключена от объединенной энергетической системы.

В результате обстрела в 5 часов утра в прошлую субботу АО "Полтаваоблэнерго" столкнулось с форс-мажоными обстоятельствами, которые являются "чрезвычайными, неотвратимыми и объективными", сообщили в компании.

"Из-за данных обстоятельств у Общества стала отсутствовать возможность получать электрическую энергию из объединенной энергетической системы, в том числе надлежащего качества, что в свою очередь сделало невозможным в установленный срок и в соответствии с установленными стандартами качества выполнения Обществом обязательств в соответствии с действующими договорами о предоставлении услуг по распределению электрической энергии".

Таким образом срок выполнения обязательств оператора системы распределения электрической энергии по действующим договорам о предоставлении услуг по распределению электрической энергии был отложен до устранения повреждений в энергетической системе и восстановления электрических сетей.

А данный момент в Полтаве и области действуют графики отключений света по 2-4 очереди на протяжении целых суток.

Так выглядел график отключений света в Полтавской области 11 ноября

Напомним, под утро 8 ноября россияне атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Искандер-К", из-за чего прогремели взрывы в ряде областей. Под ударом в частности оказался город Кременчуг в Полтавской области.

Из-за массированного обстрела в регионах ввели экстренные отключения света, а графики веерных отключений света для стабилизации ситуации, введенные накануне, перестали действовать.

Ситуация с электроснабжением продолжает оставаться сложной, поэтому графики отключения света будут действовать до конца отопительного сезона, то есть до весны, заявил народный депутат из фракции "Слуга народа", член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк.

В свою очередь эксперт Игорь Молодан рассказал, как сохранить тепло в квартире во время отключения отопления и блэкаута. По его словам, длительное отсутствие отопления может представлять серьезную опасность для жителей, особенно в старых домах.