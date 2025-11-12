Графики отключений на 13 ноября: у кого не будет света почти 14 часов (фото)

В четверг, 13 ноября, графики отключений света будут действовать в большинстве регионов. В "Укрэнерго" предупредили, что ограничения для бытовых потребителей будут применяться объемом от 2 до 4 очередей. Некоторые украинцы будут сидеть без света почти 14 часов.

"Укрэнерго" отмечает, что графики отключений света 13 ноября предусмотрены в период с 00:00 до 23:59 из-за последствий массированных ударов ВС РФ по украинским энергообъектам. Ограничения для бытовых потребителей будут применяться объемом от 2 до 4 очередей.

Более того, по данным "Укрэнерго", также предусмотрены графики ограничения мощности для промышленных объектов в период с 00:00 до 23:59. Национальная энергетическая компания предупреждает, что бытовым потребителям могут изменить график отключения света 13 ноября и призывают следить за возможными обновлениями на официальных порталах своих облэнерго.

Графики отключений света на 13 ноября обнародовал ДТЭК. По данным энергетической компании, наибольшие ограничения потребления предусмотрены для жителей Одесской области. Некоторые бытовые потребители из отдельных подгрупп будут сидеть 13 ноября без света почти 14 часов.

Стоит отметить, что на Полтавщине произошла форс-мажорная ситуация. Из-за военных действий Полтавская область "отрезана" от объединенной энергетической системы Украины.

Также накануне украинцев предупреждали, что графики отключений света будут действовать как минимум до конца отопительного сезона. Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк отмечал, что гражданское население должно экономно потреблять электроэнергию в условиях постоянных ударов ВС РФ по критической инфраструктуре Украины.