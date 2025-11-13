"Если мы доживем до 1 апреля, мы выиграем войну": чиновник об ударах по энергетике

Российские оккупанты наносят регулярные удары по энергетической системе Украины. Целью врага является полное уничтожение энергетики, системы отопления и инфраструктуры. Как следствие — эта зима может стать самой тяжелой в истории Украины.

При этом государственным институтам важно быть готовым к худшему сценарию, даже если он не произойдет. Об этом рассказал один из высокопоставленных чиновников украинского правительства на правах анонимности для BBC.

Чиновник отметил, что он ожидает чрезвычайно тяжелые месяцы.

О намерении России полностью уничтожить энергетическую систему Украины говорит и генеральный директор компании ДТЭК Максим Ткаченко, который отмечает, что интенсивность атак на энергосистему увеличилась в последние два месяца.

Президент Украины Владимир Зеленский во время недавней пресс-конференции отмечал, что власть должна быть готова к любым обстоятельствам.

"Мы понимаем, что должны делать, мы понимаем, что нам нужно, и наши партнеры также знают от нас, какой объем электроэнергии нам придется импортировать в случае трудностей", — объяснял Зеленский.

В то же время посол одной из европейских стран в Украине считает, что цель России заключается не просто в том, чтобы выключить электроэнергию в домах украинцев. Он убежден, что оккупанты также хотят убить украинскую экономику — "чтобы они не могли купить хлеба утром в пекарне и не могли пойти на работу, потому что на заводе нет электричества".

Один из украинских чиновников считает, что энергетический кризис сейчас является главной проблемой украинской власти.

"Люди устали после четырех лет войны, и я боюсь, что они потеряют мотивацию. Трудно что-то производить без электричества. Будут проблемы с телекоммуникациями. Нам будет легко нанести удар на передовой", — отметил чиновник.

В то же время дипломаты обращают внимание на географию российских ударов — под атакой преимущественно оказываются объекты газовой и энергетической инфраструктуры на востоке Украины.

"Они пытаются разделить Украину пополам в энергетическом смысле. Они хотят, чтобы все к востоку от Днепра этой зимой замерзло", — пояснил один из европейских послов.

По мнению украинского чиновника, Россия стремится "спровоцировать восстание", "разрушить социальное единство", чтобы украинцы выступили против действующей власти.

О серьезности проблемы говорит и реакция Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Там выпустили официальное предупреждение для украинцев, особенно в отношении тех, кто живет в прифронтовых городах и общинах. В нем они отметили, что постоянные удары по энергосети повышают риски для украинцев по сохранению тепла в домах, школах и медицинских центрах.

В то же время по мнению директора Центра исследований энергетической отрасли Александра Харченко, Украина достаточно хорошо готова к защите энергетической инфраструктуры. Он признает, что зима будет тяжелой, впрочем подчеркивает, что украинские энергетики уже знают, что делать для ремонта поврежденной инфраструктуры, а отключения стали управляемым процессом.

Премьер-министр Юлия Свириденко также признает, что Россия хочет погрузить Украину в темноту. Впрочем она настроена более оптимистично, и говорит, что цель украинского правительства — сохранить свет.

Еще больше оптимизма выражает один из чиновников, который остался на правах анонимности:

"Эта зима — последняя возможность для россиян нас победить. И если мы доживем до 1 апреля, мы выиграем войну".

Напомним, что 12 ноября "Полтавоблэнерго" сообщило, что Полтавская область полностью отключена от объединенной энергетической системы. Впрочем, уже позже они опровергли это заявление, отметив, что все потребители региона имеют стабильное питание от объединенной энергетической системы Украины.