Облэнерго опровергло отключение Полтавщины от единой энергосистемы: что происходит

Полтавское облэнерго опровергло предыдущую информацию о якобы отсутствии электроснабжения в области. На самом деле все потребители региона имеют стабильное питание от объединенной энергетической системы Украины.

Как сообщает АО "Полтаваоблэнерго", сегодня на официальном сайте компании была опубликована некорректная новость о том, что в Полтавской области невозможно получать электроэнергию из объединенной энергетической системы Украины. В ведомстве подчеркивают, что эта информация не соответствует действительности: Полтавщина остается полноценной частью ОЭС Украины и получает электроснабжение как от магистральной сети НЭК "Укрэнерго", так и через распределительные сети соседних облэнерго.

Публикация АО "Полтаваоблэнерго" в Facebook Фото: Скриншот

Компания уточняет, что 8 ноября массированная российская ракетно-дроновая атака временно создала трудности с электроснабжением отдельных потребителей области, особенно в городе Кременчуг. Однако благодаря оперативным аварийно-восстановительным работам проблему быстро решили, и сейчас все абоненты имеют стабильное электроснабжение.

"Форс-мажорные обстоятельства, возникшие в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки 8 ноября, действительно временно вызвали трудности с надлежащим энергообеспечением части потребителей Полтавской области. Следующей, самой сложной была ситуация в г. Кременчуг. Благодаря неотложным аварийно-восстановительным работам — эта проблема была оперативно решена", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что за 12 часов до опровержения АО "Полтаваоблэнерго" опубликовало срочное сообщение для потребителей, в котором говорилось о форс-мажорных обстоятельствах из-за военных действий. В публикации отмечалось, что из-за ракетно-дронных атак ВС РФ на энергетические объекты 8 ноября Полтавская область полностью отключена от объединенной энергетической системы.

На сегодня ситуация стабилизирована, и все потребители АО "Полтаваоблэнерго" имеют возможность пользоваться электроэнергией без ограничений.

Напомним, что под утро 8 ноября россияне атаковали Украину крылатыми ракетами типа "Искандер-К", из-за чего прогремели взрывы в ряде областей. В частности, под ударом оказался город Кременчуг на Полтавщине.

В этот же день в результате обстрелов в ряде областей Украины ввели экстренные отключения света. Так, по информации ДТЭК, света не было в Киевской, Днепропетровской, Черкасской и Кировоградской областях.