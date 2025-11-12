Обленерго спростувало відключення Полтавщини від єдиної енергосистеми: що відбувається

Полтавське обленерго спростувало попередню інформацію про нібито відсутність електропостачання в області. Насправді всі споживачі регіону мають стабільне живлення від об’єднаної енергетичної системи України.

Як повідомляє АТ "Полтаваобленерго", сьогодні на офіційному сайті компанії було опубліковано некоректну новину про те, що в Полтавській області неможливо отримувати електроенергію з об’єднаної енергетичної системи України. У відомстві підкреслюють, що ця інформація не відповідає дійсності: Полтавщина залишається повноцінною частиною ОЕС України та отримує електропостачання як від магістральної мережі НЕК "Укренерго", так і через розподільчі мережі сусідніх обленерго.

Публікація АТ "Полтаваобленерго" у Facebook Фото: Скриншот

Компанія уточнює, що 8 листопада масована російська ракетно-дронова атака тимчасово створила труднощі з електропостачанням окремих споживачів області, особливо у місті Кременчук. Проте завдяки оперативним аварійно-відновлювальним роботам проблему швидко вирішили, і наразі всі абоненти мають стабільне електропостачання.

"Форс-мажорні обставини, які виникли внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки 8 листопада, справді тимчасово спричинили труднощі з належним енергозабезпеченням частини споживачів Полтавської області. Наступною, найскладнішою була ситуація у м. Кременчук. Завдяки невідкладним аварійно-відновлювальним роботам – ця проблема була оперативно вирішена", — йдеться в дописі.

Варто зазначити, що за 12 годин до спростування АТ "Полтаваобленерго" опублікувало термінове повідомлення для споживачів, у якому йшлося про форс-мажорні обставини через військові дії. У публікації зазначалося, що через ракетно-дронові атаки ЗС РФ на енергетичні об'єкти 8 листопада Полтавську область повністю відключено від об'єднаної енергетичної системи.

Станом на сьогодні ситуація стабілізована, і всі споживачі АТ "Полтаваобленерго" мають можливість користуватися електроенергією без обмежень.

Нагадаємо, що під ранок 8 листопада росіяни атакували Україну крилатими ракетами типу "Іскандер-К", через що пролунали вибухи у низці областей. Зокрема, під ударом опинилося місто Кременчук на Полтавщині.

Цього ж дня внаслідок обстрілу у низці областей України запровадили екстрені відключення світла. Так, за інформацією ДТЕК, світла не було у Київській, Дніпропетровській, Черкаській та Кіровоградській областях.