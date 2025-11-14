Графіки відключень 15 листопада: у кого цієї суботи вимикатимуть світло 4 рази на добу

Завтра, 15 листопада, у більшості регіонів України запроваджуються обмеження електропостачання через наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти. В окремих областях світло вимикатимуть кілька разів протягом доби, а у деяких чергах на Дніпропетровщині та Одещині передбачені до чотирьох відключень.

Як повідомляє Укренерго, заходи обмеження споживання електроенергії триватимуть протягом усього дня — з 00:00 до 23:59. Вони включають погодинні відключення для населення та обмеження потужності для промислових споживачів. Час та обсяг обмежень можуть змінюватися, тому громадянам радять стежити за оновленнями на сайтах обленерго та економно використовувати електроенергію, коли її подають.

Окрім цього, ввечері 14 листопада ДТЕК оприлюднив графіки відключень для Києва та Київської, Дніпропетровської й Одеської областей. У цих регіонах більшість споживачів залишиться без світла від одного до кількох разів на добу, причому у вечірні та нічні години відключень зазвичай більше.

Зокрема, у Дніпропетровській та Одеській областях деякі черги електропостачання планують вимикати до чотирьох разів на день, щоб зберегти стабільність у мережі.

Загалом у всіх регіонах ситуація схожа: частина населення матиме кілька відключень електроенергії протягом доби, а промислові підприємства працюватимуть з обмеженою потужністю для балансування енергосистеми.

Нагадаємо, що у більшості регіонів України 15 листопада цілодобово діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Втім завдяки ясній погоді та зниженню енергоспоживання у вихідні "Укренерго" може пом'якшити обмеження для населення.

Окрім цього, Фокус писав, що 14 листопада деякі українці за графіками мали відключення майже на 15 годин. Зокрема, електроенергію вимикали у 2–4 черги протягом дня.