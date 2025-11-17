Графіки відключень електроенергії на 18 листопада: кому вимикатимуть світло кілька разів за добу

У вівторок, 18 листопада, в Україні продовжать діяти відключення електроенергії за графіками. Вони триватимуть протягом всієї доби в обсязі до 4 черг.

18 листопада, через масовані обстріли енергетичної інфраструктури України російськими окупантами у більшості регіонів діятимуть обмеження електроенергії, повідомили у ДТЕК та опублікували графіки.

з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 1,5 до 4 черг;

з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.

Обсяги обмежень і час їх застосування протягом доби можуть змінюватись. Слідкувати за змінами у графіках відключень можна на офіційних сторінках ДТЕК.

Графіки відключень у Києві 18 листопада

Графіки відключень світла на 18 листопада для 1-3 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 18 листопада для 4-6 черг у Києві Фото: ДТЕК

Графіки відключень на Київщині 18 листопада

Графіки відключень світла на 18 листопада для 1-3 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 18 листопада для 4-6 черг у Київській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень на Одещині 18 листопада

Графіки відключень світла на 18 листопада для 1-3 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 18 листопада для 4-6 черг у Одеській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень на Дніпропетровщині 18 листопада

Графіки відключень світла на 18 листопада для 1-3 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла на 18 листопада для 4-6 черг у Дніпропетровській області Фото: ДТЕК

Графіки відключень світла необхідні, оскільки росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через атаки росіян рівень генерації електроенергії в Україні недостатній, щоб покрити всі потреби.

Нагадаємо, інженер-енергетик, співзасновник ГО "Пасажири Києва" В’ячеслав Скриль розповідав, що в разі сильного енергодефіциту через посилені обстріли РФ кияни можуть лишитися без метро на 2-3 дні.

А на Чернігівщині жителі кількох населених пунктів уже третю добу перебувають без електропостачання після російського удару по енергооб’єкту в Ніжині, що спричинив масштабні перебої в роботі критичної інфраструктури.