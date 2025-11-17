Графіки відключень електроенергії на 18 листопада: кому вимикатимуть світло кілька разів за добу
У вівторок, 18 листопада, в Україні продовжать діяти відключення електроенергії за графіками. Вони триватимуть протягом всієї доби в обсязі до 4 черг.
18 листопада, через масовані обстріли енергетичної інфраструктури України російськими окупантами у більшості регіонів діятимуть обмеження електроенергії, повідомили у ДТЕК та опублікували графіки.
- з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів обсягом від 1,5 до 4 черг;
- з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості.
Обсяги обмежень і час їх застосування протягом доби можуть змінюватись. Слідкувати за змінами у графіках відключень можна на офіційних сторінках ДТЕК.
Графіки відключень у Києві 18 листопада
Графіки відключень на Київщині 18 листопада
Графіки відключень на Одещині 18 листопада
Графіки відключень на Дніпропетровщині 18 листопада
Графіки відключень світла необхідні, оскільки росіяни пошкодили об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через атаки росіян рівень генерації електроенергії в Україні недостатній, щоб покрити всі потреби.
Нагадаємо, інженер-енергетик, співзасновник ГО "Пасажири Києва" В’ячеслав Скриль розповідав, що в разі сильного енергодефіциту через посилені обстріли РФ кияни можуть лишитися без метро на 2-3 дні.
А на Чернігівщині жителі кількох населених пунктів уже третю добу перебувають без електропостачання після російського удару по енергооб’єкту в Ніжині, що спричинив масштабні перебої в роботі критичної інфраструктури.