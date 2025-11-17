Графики отключений электроэнергии на 18 ноября: кому будут выключать свет несколько раз за сутки

Во вторник, 18 ноября, в Украине продолжат действовать отключения электроэнергии по графикам. Они будут продолжаться в течение всех суток в объеме до 4 очередей.

18 ноября, из-за массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины российскими оккупантами в большинстве регионов будут действовать ограничения электроэнергии, сообщили в ДТЭК и опубликовали графики.

с 00:00 до 23:59 будут действовать графики почасовых отключений для бытовых потребителей объемом от 1,5 до 4 очередей;

с 00:00 до 23:59 будут действовать графики ограничения мощности для промышленности.

Объемы ограничений и время их применения в течение суток могут меняться. Следить за изменениями в графиках отключений можно на официальных страницах ДТЭК.

Графики отключений в Киеве 18 ноября

Графики отключений света на 18 ноября для 1-3 очередей в Киеве Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 18 ноября для 4-6 очередей в Киеве для 4-6 очередей Фото: ДТЭК

Графики отключений на Киевщине 18 ноября

Графики отключений света на 18 ноября для 1-3 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 18 ноября для 4-6 очередей в Киевской области Фото: ДТЭК

Графики отключений в Одесской области 18 ноября

Графики отключений света на 18 ноября для 1-3 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 18 ноября для 4-6 очередей в Одесской области Фото: ДТЭК

Графики отключений на Днепропетровщине 18 ноября

Графики отключений света на 18 ноября для 1-3 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света на 18 ноября для 4-6 очередей в Днепропетровской области Фото: ДТЭК

Графики отключений света необходимы, поскольку россияне повредили объекты энергетической инфраструктуры Украины. Из-за атак россиян уровень генерации электроэнергии в Украине недостаточен, чтобы покрыть все потребности.

Напомним, инженер-энергетик, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Вячеслав Скриль рассказывал, что в случае сильного энергодефицита из-за усиленных обстрелов РФ киевляне могут остаться без метро на 2-3 дня.

А на Черниговщине жители нескольких населенных пунктов уже третьи сутки находятся без электроснабжения после российского удара по энергообъекту в Нежине, повлекшего масштабные перебои в работе критической инфраструктуры.