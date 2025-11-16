Киевляне могут остаться без метро на 2-3 дня: инженер рассказал, чем грозит усиление обстрелов РФ

Если россияне усилят обстрелы Киева или вообще электростанций по Украине, при худшем сценарии метрополитен в Киеве остановит работу на 2-3 дня. Также могут полностью остановиться столичные троллейбусы и трамваи.

О вероятности остановки метро Киева инженер-энергетик, соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Вячеслав Скриль рассказал в интервью ТСН, опубликованном 16 ноября. По его словам, кратковременная остановка на 2-3 дня — это самые критические последствия для метрополитена, которые он может представить.

"Такое может произойти, в случае, если россияне слишком сильно обстреляют Киев, или в целом электростанции по Украине. И кроме локального повреждения сетей, возникнет высокий дефицит электроэнергии. Тогда остановка метро возможна", — сказал инженер-энергетик.

При этом Скриль отметил, что после восстановления сетей и увеличения уровня генерации работа метрополитена будет сразу восстановлена.

Как метро Киева работает в условиях дефицита электроэнергии

Он также пояснил, что кратковременные отключения света на некоторых станциях метро связаны с перегрузками или повреждениями оборудования электросетей, которые питают метрополитен.

"Поэтому локально на станциях свет иногда исчезает, но это обычно краткосрочные моменты на 1-2, максимум 5 минут, пока станцию не переведут на резервную схему и не включат освещение. В этом ничего страшного нет, хотя и неприятно", — сказал специалист.

По его словам, электрическая сеть, в которую связан "Киевский метрополитен", физически не способна обеспечить его работу в необходимом режиме, если российские дроны и ракеты слишком сильно повредили городские сети на поверхности. Система резервирования электроэнергии может поддерживать лишь минимальное движение при повреждениях сетей, а в условиях критического дефицита метрополитен сокращает работу или полностью закрывается.

Отключения света не должны касаться электротранспорта

Эксперт также пояснил, что все проблемы с работой электротранспорта, с которыми сталкивалась столица после вражеских ударов, были связаны с повреждениями сетей. Как только повреждения ликвидировали, транспорт восстанавливал движение полными маршрутами, несмотря на то, что дефицит электроэнергии в Украине продолжается. По словам Вячеслава Скриля, тяговые подстанции в Киеве запитываются в первую очередь и на них дефициты не должны влиять, однако если электроэнергии не будет хватать критически, на уровне города могут принять решение о сокращении работы электротранспорта или его полной остановке.

"В большинстве украинских городов, где есть электротранспорт, тяговые подстанции сейчас подпадают под графики отключений. Это, как по мне, не нормально. Есть явные проблемы на уровне сетей, потому что по действующим нормам тяговые подстанции не должны были бы отключаться, но это, к сожалению, происходит в Черкассах, Житомире и многих других городах. И это при текущих условиях", — отметил инженер.

Напомним, 9 ноября в Харькове утром не смогли запустить метро из-за нехватки напряжения после российской атаки.

10 октября в Киевской области произошли экстренные отключения света после атаки РФ, поезда "зеленой" ветки метро Киева курсировали с изменениями.