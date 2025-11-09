Последствия российских атак: в Харькове утром не смогли запустить метро

Из-за нехватки напряжения, вызванной российскими ударами, в Харькове вторые сутки не работает метрополитен. Движение поездов приостановлено, сейчас метро можно использовать только как укрытие.

В связи со снижением напряжения ниже допустимого уровня движение поездов по линиям метрополитена временно прекращено, сообщила утром 9 ноября пресс-служба Харьковского метрополитена. Там напомнили, что метрополитен работает в режиме укрытия, а о возобновлении движения поездов обещают сообщить дополнительно.

Ранее в Харьковском метрополитене планировали осуществлять движение поездов в воскресенье, 9 ноября, по графику выходного дня. Однако этому помешало критическое снижение напряжения.

Напомним, утром 8 ноября российские оккупанты осуществили комбинированную атаку по Украине дронами и ракетами, в том числе крылатыми ракетами типа "Искандер-К". В частности, под вражеский удар попал город Кременчуг в Полтавской области.

Россияне атаковали инфраструктуру "Укрзализныци", что привело к масштабным задержкам поездов. Например, некоторые пассажирские рейсы на Харьковском направлении задерживались более чем на пять часов.

Что касается харьковского метро, то накануне оно так же останавливало перевозку пассажиров из-за серьезных проблем с электроснабжением. Работу наземного транспорта в городе пришлось организовывать с учетом того, что метрополитен временно не функционирует.

Также стало известно, что в Славянск и Краматорск перестанут ходить поезда. В частности, движение поездов Краматорского направления будет временно ограничено до границ Харьковской области.