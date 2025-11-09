Наслідки російських атак: у Харкові зранку не змогли запустити метро

Через брак напруги, спричинений російськими ударами, у Харкові другу добу не працює метрополітен. Рух потягів призупинений, наразі метро можна використовувати лише як укриття.

У зв’язку зі зниженням напруги нижче допустимого рівня рух потягів лініями метрополітену тимчасово припинено, повідомила зранку 9 листопада пресслужба Харківського метрополітену. Там нагадали, що метрополітен працює в режимі укриття, а про поновлення руху потягів обіцяють повідомити додатково.

Раніше у Харківському метрополітені планували здійснювати рух потягів у неділю, 9 листопада, за графіком вихідного дня. Проте цьому стало на заваді критичне зниження напруги.

Нагадаємо, вранці 8 листопада російські окупанти здійснили комбіновану атаку по Україні дронами та ракетами, у тому числі крилатими ракетами типу "Іскандер-К". Зокрема, під ворожий удар потрапило місто Кременчук у Полтавській області.

Росіяни атакували інфраструктуру "Укрзалізниці", що призвело до масштабних затримок потягів. Наприклад, деякі пасажирські рейси на Харківському напрямку затримувалися на понад п’ять годин.

Щодо харківського метро, то напередодні воно так само зупиняло здійснення пасажирських перевезень через серйозні проблеми з електропостачанням. Роботу наземного транспорту у місті довелося організовувати з урахуванням того, що метрополітен тимчасово не перевозить пасажирів.

Також стало відомо, що у Слов'янськ і Краматорськ перестануть ходити потяги. Зокрема, рух поїздів Краматорського напрямку буде тимчасово обмежено до меж Харківської області.