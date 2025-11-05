У Слов'янськ і Краматорськ перестануть ходити поїзди, — Донецька ОВА

Рух поїздів Краматорського напрямку буде тимчасово обмежено до меж Харківської області.

Відповідне рішення ухвалили в Донецькій обласній військовій адміністрації спільно з "Укрзалізницею", повідомив у соцмережах голова ДОВА Вадим Філашкін.

Такий крок він назвав важким, але важливим заради збереження життів.

"Рішення продиктоване факторами безпеки, тому пасажири всіх п'яти поїздів далекого сполучення Краматорського напрямку отримують деталізовані сповіщення про кінцеву станцію в додатку УЗ безпосередньо в день відправлення. Наразі організовуємо автобусні шатли між Краматорськом-Слов'янськом і тимчасовою кінцевою станцією", — написав чиновник.

Він додав, що тимчасове обмеження стосується також і приміського руху на Донеччині, зокрема, сполучень Бантишеве — Краматорськ і Слов'янськ — Райгородок.

Відео дня

"Безпека людей — найважливіший пріоритет. Спільно з Силами оборони, правоохоронцями та Укрзалізницею стежимо за ситуацією — відновимо рух, щойно це стане можливим", — пообіцяв Філашкін.

Залізнична інфраструктура залишається в зоні уваги ЗС РФ, які намагаються завдати максимальної шкоди не тільки логістиці, а й пошкодити якомога більше пасажирських поїздів. Так, 24 жовтня на під'їзді до Краматорська російський БпЛА намагався атакувати пасажирський поїзд, що курсує за маршрутом "Львів — Краматорськ". Хоча влучити в ціль ворогу не вдалося, вибухова хвиля пошкодила вікна трьох вагонів, проте пасажири не постраждали.

Також у жовтні внаслідок обстрілів на Сумському напрямку було пошкоджено залізничну інфраструктуру, що призвело до затримок руху кількох поїздів.

Нагадаємо, росіяни атакували залізничну інфраструктуру і парк швидкісних поїздів "Інтерсіті+".