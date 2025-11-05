В Славянск и Краматорск перестанут ходить поезда, – Донецкая ОВА

Движение поездов Краматорского направления будет временно ограничено до пределов Харьковской области.

Соответствующее решения приняли в Донецкой областной военной администрации совместно с "Укрзализныцей", сообщил в соцсетях глава ДОВА Вадим Филашкин.

Такой шаг он назвал трудным, но важным ради сохранения жизней.

"Решение продиктовано факторами безопасности, поэтому пассажиры всех пяти поездов дальнего сообщения Краматорского направления получают детализированные уведомления о конечной станции в приложении УЗ непосредственно в день отправки. Сейчас организуем автобусные шаттлы между Краматорском-Славянском и временной конечной станцией", – написал чиновник.

Он добавил, что временное ограничение касается также и пригородного движения в Донецкой области, в частности, сообщений Бантышево - Краматорск и Славянск - Райгородок.

"Безопасность людей — важнейший приоритет. Совместно с Силами обороны, правоохранителями и Укрзализныцей следим за ситуацией — возобновим движение, как только это станет возможным", — пообещал Филашкин.

Железнодорожная инфраструктура остается в зоне внимания ВС РФ, которые стараются нанести максимальный урон не только логистике, но и повредить как можно больше пассажирских поездов. Так, 24 октября на подъезде к Краматорску российский БпЛА пытался атаковать пассажирский поезд, курсирующий по маршруту "Львов - Краматорск". Хотя попасть в цель врагу не удалось, взрывная волна повредила окна трех вагонов, однако пассажиры не пострадали.

Также в октябре в результате обстрелов на Сумском направлении была повреждена железнодорожная инфраструктура, что привело к задержкам движения нескольких поездов.

Напомним, россияне атаковали железнодорожную инфраструктуру и парк скоростных поездов "Интерсити+".