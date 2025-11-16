Кияни можуть лишитися без метро на 2-3 дні: інженер розповів, чим загрожує посилення обстрілів РФ

Якщо росіяни посилять обстріли Києва чи загалом електростанцій по Україні, за найгіршого сценарію метрополітен у Києві зупинить роботу на 2-3 дні. Також можуть повністю зупинитися столичні тролейбуси та трамваї.

Про ймовірність зупинки метро Києва інженер-енергетик, співзасновник ГО "Пасажири Києва" В’ячеслав Скриль розповів в інтерв'ю ТСН, опублікованому 16 листопада. За його словами, короткочасна зупинка на 2-3 дні — це найкритичніші наслідки для метрополітену, які він може уявити.

"Таке може статися, у випадку, якщо росіяни надто сильно обстріляють Київ, чи в цілому електростанції по Україні. І окрім локального пошкодження мереж, виникне високий дефіцит електроенергії. Тоді зупинка метро можлива", — сказав інженер-енергетик.

При цьому Скриль зазначив, що після відновлення мереж і збільшення рівня генерації роботу метрополітену буде одразу відновлено.

Як метро Києва працює в умовах дефіциту електроенергії

Він також пояснив, що короткочасні відключення світла на деяких станціях метро пов'язані з перенавантаженнями чи пошкодженнями обладнання електромереж, які живлять метрополітен.

"Тому локально на станціях світло інколи зникає, але це зазвичай короткострокові моменти на 1-2, максимум 5 хвилин, поки станцію не переведуть на резервну схему і не включать освітлення. У цьому нічого страшного нема, хоча й неприємно", — сказав фахівець.

За його словами, електрична мережа, в яку зв'язаний "Київський метрополітен", фізично не спроможна забезпечити його роботу в необхідному режимі, якщо російські дрони та ракети занадто сильно пошкодили міські мережі на поверхні. Система резервування електроенергії може підтримувати лише мінімальний рух при пошкодженнях мереж, а в умовах критичного дефіциту метрополітен скорочує роботу чи повністю закривається.

Відключення світла не мають торкатися електротранспорту

Експерт також пояснив, що всі проблеми з роботою електротранспорту, з якими стикалася столиця після ворожих ударів, були пов'язані з пошкодженнями мереж. Щойно пошкодження ліквідовували, транспорт відновлював рух повними маршрутами попри те, що дефіцит електроенергії в Україні триває. За словами В'ячеслава Скриля, тягові підстанції у Києві заживлюються першочергово та на них дефіцити не мають впливати, однак якщо електроенергії не вистачатиме критично, на рівні міста можуть ухвалити рішення про скорочення роботи електротранспорту чи його повну зупинку.

"У більшості українських міст, де є електротранспорт, тягові підстанції зараз підпадають під графіки відключень. Це, як на мене, не нормально. Є явні проблеми на рівні мереж, бо за чинними нормами тягові підстанції не мали б відключатися, але це, на жаль, відбувається у Черкасах, Житомирі та багатьох інших містах. І це при поточних умовах", — зазначив інженер.

Нагадаємо, 9 листопада в Харкові зранку не змогли запустити метро через брак напруги після російської атаки.

10 жовтня у Київській області сталися екстрені відключення світла після атаки РФ, поїзди "зеленої" гілки метро Києва курсували зі змінами.