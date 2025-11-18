Украинцам могут ослабить графики отключений света: в "Укрэнерго" назвали условие

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко рассказал, что сейчас Украина работает над защитой уровня "2+". Комплекс мер повышает шансы сохранить работоспособность системы, и вполне возможно, что всю зиму будут применять графики отключений, но количество часов без света будет колебаться.

Изменения в графиках отключений света могут происходить и в положительную сторону. Энергетики работают над восстановлением объектов, стоит лишь вопрос времени. Об этом Зайченко сообщил в интервью "РБК-Украина", опубликованном 18 ноября.

Прогнозы, что графики будут действовать всю зиму, но в разном объеме, он назвал потенциально возможными.

"Война не закончена. Могу только заверить, что мы как оператор системы передачи, вместе с владельцами объектов генерации — делаем все возможное для того, чтобы отключения были минимизированы или отменены", — подчеркнул председатель правления.

Он подтвердил, что в целом совет надевать дома свитера остается актуальным. При этом Зайченко отметил, что так уже много десятилетий живут европейцы, хотя у них нет войны.

"Они просто экономят энергоресурсы. Следовательно, и нам нужно это делать. Ведь мы находимся явно не в той ситуации, когда у нас всего в избытке", — добавил он.

Комментируя меры, которые позволят сдвинуть ситуацию в энергосистеме в положительную сторону, представитель "Укрэнерго" сообщил, что стартовала реализация так называемого уровня "2+". Речь идет о защите бетонным укрытием не только трансформаторного оборудования, но и с помощью опускания релейного зала и щита управления подстанцией под землю.

"Мы делаем подземные бункеры — и прячем туда это оборудование. Потому что, кроме ударов по автотрансформаторам дронами и ракетами также атакуются здания на подстанциях. Все же строилось в советские времена по типовым проектам, и россияне хорошо знают, где расположена система управления. А без своего "мозга" (щит управления — ред.) подстанция не работает. Чтобы заказать оборудование релейной защиты и управления — надо не меньше времени, чем на изготовление автотрансформатора. Поэтому мы решили прятать это оборудование также под землю, и оно там уже точно будет защищено", — пояснил Зайченко.

По его словам, если говорить о комплексном подходе, в Украине действуют первый, второй и "2+" уровни защиты. Также есть активная защита, которую обеспечивают ВСУ.

"Скажем так: 100% гарантии защиты от попадания и повреждений никто не даст. Но этот комплекс, о котором я сказал, повышает наши шансы сохранить энергосистему в работоспособном состоянии", — подчеркнул председатель правления.

Напомним, 18 ноября в Украине действуют графики отключений света в объеме до 4 очередей. В ДТЭК сообщили, что ограничения для промышленности тоже будут применять в течение всех суток.

В BBC со ссылкой на экспертов предупредили, что отключения света из-за дефицита могут продержаться в Украине до весны 2026 года. Российские ракеты и дроны атакуют электроподстанции, ТЭС, ГЭС и ТЭЦ, а также газовую инфраструктуру.