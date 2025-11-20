В Украине ввели экстренные отключения света

Из-за ухудшения ситуации в украинской энергетике "Укрэнерго" приняло решение о применении экстренных отключений электроэнергии.

Отключения применяются в Киеве, Днепропетровской, Одесской и Киевской области. Об этом сообщили в ДТЭК.

В то же время об экстренных отключениях сообщают и различные облэнерго, например Черкассыоблэнерго. Там отметили, что графики аварийных отключений действуют с 14:55. При этом не все облэнерго на момент написания новости сообщили эту информацию.

В "Укрэнерго" сообщили, что в большинстве регионов Украины применены аварийные отключения электроэнергии, не указывая, где именно. Причина введения ограничений — последствия предыдущих ракетно-дронных атак на энергообъекты.

Сейчас энергетики работают, чтобы вернуть стабильные отключения света. Аварийные отключения будут отменены только после стабилизации ситуации в энергосистеме, отметили в компании.

В то же время в сегодняшнем сообщении о состоянии энергосистемы сообщалось, что ситуация в энергосистеме может измениться, ведь после вчерашней массированной атаки на энергетику состояние энергосистемы нестабильно.

Напомним, что после массированной атаки 19 ноября во Львове впервые за долгое время ввели аварийные отключения света.

Также сообщалось, что 20 ноября во всех регионах Украины будут применяться меры ограничения потребления. Кое-где света не будет по 14 часов в сутки.

Ранее в "Укрэнерго" рассказали, при каких условиях украинцам могут ослабить графики отключения. В то же время там отметили, что вполне вероятно, что графики отключений будут применяться в течение всей зимы.