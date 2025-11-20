Почему в Украине стало больше отключений света: в ДТЭК дали ответ (видео)

В ДТЭК объяснили, почему в Украине 20 ноября были введены экстренные отключения света в большинстве областей. Причиной усиления ограничений являются российские удары по электросетям.

Видео с объяснениями причин отключений света в Украине 20 ноября опубликовала пресс-служба ДТЭК. В компании отметили, что россияне наносят удары не только по станциям, но и по сетям, поэтому электроэнергию становится невозможно транспортировать.

"Из-за этого свет от работающих станций, в том числе атомных, просто невозможно доставить. Россия продолжает бить как по станциям, так и по линиям, передающим электроэнергию", — рассказали в ДТЭК.

В пресс-службе отметили, что из-за повреждения сетей три атомные электростанции были вынуждены уменьшить мощность, а Хмельницкая и Ровенская АЭС, которые снизили генерацию еще в начале месяца, после обстрела 19 ноября обе потеряли еще одну высоковольтную линию.

"Южно-украинская АЭС также потеряла часть внешнего подключения. В общем четыре из девяти реакторов сегодня работают на пониженной мощности", — сказали в компании.

Также в ДТЭК добавили, что из-за снижения температуры растет потребление электроэнергии, и на энергосистему оказывается дополнительное давление.

"Энергетики работают без перерывов, но каждая новая атака делает ситуацию сложнее. Свет держится", — резюмировали в пресс-службе.

В 17:49 20 ноября в "Укрэнерго" сообщили, что аварийные отключения в большинстве областей отменены и для потребителей продолжают действовать графики.

Что известно об отключении света в Украине

20 ноября в большинстве регионов Украины ввели экстренные отключения света из-за российских ракетно-дронных атак.

В МАГАТЭ 20 ноября сообщали, что три украинские АЭС работают на пониженной мощности из-за повреждения высоковольтных линий: речь шла о Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской станциях.

Издание ВВС 15 ноября писало, что в Украине отключения света могут продолжаться до весны 2026 года, поскольку россияне атакуют украинскую энергосистему более "изобретательно" и пытаются "нащупать" в ней слабые точки.