"Становится все сложнее": в Yasno объяснили, почему украинцы проводят все больше часов без света

Количество часов в сутки, во время которых в домах украинцев отсутствует электроэнергия, увеличилось, поскольку российские оккупанты бьют не только по станциям, но и по электросетям.

Энергетики ежедневно делают все возможное, чтобы часов со светом стало больше, заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

"Враг бьет не только по станциям, но и по сетям. Доставлять электроэнергию от работающих атомных станций становится все сложнее", — написал Коваленко.

Он также назвал основные причины осложнения поставок электроэнергии:

7 областей были под ударами;

3 АЭС из-за повреждения сетей снизили мощность;

2 АЭС с начала ноября работают с уменьшенной генерацией, а после последнего обстрела потеряли еще одну высоковольтную линию;

одна АЭС потеряла часть внешнего подключения.

"В результате имеем 4 реактора из 9, которые работают на пониженной мощности. Сюда же добавляется необходимость проводить ремонтные работы на ряде линий. А учитывая похолодание нагрузка на энергосистему только растет", — пояснил Коваленко.

Он подчеркнул, что энергетики работают круглосуточно и ежедневно делают все возможное, чтобы света стало больше.

"Но с каждым обстрелом становится сложнее. Однако мы держимся", — подчеркнул Коваленко.

