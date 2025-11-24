Відключення світла не зменшують суми в платіжках: в Yasno пояснили, як можна зекономити

Через постійні ракетні та дронові атаки на енергетичну систему, по всій Україні тривають відключення електроенергії. Водночас в різних регіонах світла може не бути більше 12 годин на добу.

Також споживачі можуть скаржитися на те, що попри відключення електроенергії суми в платіжках не зменшуються. У компанії Yasno пояснили, з чим це пов'язано.

У компанії зазначили, що графіки для населення допомагають перерозподілити пікові навантаження. Водночас, якщо сума у платіжках не зменшується, на це є декілька причин:

ви не передаєте вчасно показання електролічильника і розрахунок спожитої електроенергії відбувається за середньодобовим споживанням — щоб цього уникнути і отримувати розрахунки за фактично спожиту електроенергію, достатньо щомісяця у встановлені терміни передавати показання.

ви вмикаєте багато потужних електроприладів одночасно одразу після появи світла, що створює різкий стрибок споживання – вмикайте прилади поступово, особливо протягом перших 30 хвилин.

через зниження температури, ви вмикаєте прилади для обігріву помешкання (теплу підлогу, обігрівачі та ін.), коли є світло, таким способом збільшуючи споживання — обирайте енергоефективну техніку, яка споживає менше, одягайтесь тепліше та не вмикайте обігрів на максимум.

Генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко наголосив, що якщо раціонально використовувати прилади, то кожна сім'я може знизити споживання електроенергії на 25–30% без значної втрати у комфорті навіть без відключень світла.

Натомість, якщо не змінювати підхід до споживання, то люди все одно надолужуватимуть звичне споживання, коли вмикатимуть свтіло.

Нагадаємо, що у Чернігові після нещодавнього масованого удару по об'єктах енергетики залишаються без світла по 10–14 годин на добу.

Раніше повідомлялося, що впродовж 24 листопада графіки відключення електроенергії застосовуватимуться в обсязі від 0,5 до 3 черг. Так для деяких українців світло вимикатимуть до 12 годин на добу.