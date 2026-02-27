НДС вырастет, а военный сбор в 5 % останется: с марта для ФЛП введут изменения

В Украине уже с марта могут повысить налог на добавленную стоимость, а военный сбор в 5% останется в силе даже после окончания войны. Кроме того, власти планируют закрепить новые правила для ФОПов и цифровых платформ, чтобы сократить уклонение от уплаты налогов и увеличить доходы госбюджета.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на отчет МВФ, до конца марта Верховная Рада должна принять комплекс налоговых реформ на 2026-2027 годы, направленных на увеличение доходов бюджета и снижение рисков уклонения от уплаты налогов.

Среди ключевых инициатив — введение налогов на доходы от цифровых платформ, таких как онлайн-маркетплейсы, и на международные посылки. С 1 января 2027 года отменяется освобождение от НДС для физических лиц-предпринимателей с годовым оборотом сверх порога регистрации плательщика НДС, который планируется держать ниже 4 млн гривен. Также рассматривается постепенное повышение этого порога, чтобы избежать чрезмерной нагрузки на бизнес.

В то же время действующий военный сбор в 5% будет "закреплен" в законодательстве без конечного срока действия — он останется даже после завершения военного положения. Кроме того, законодатели планируют усилить контроль за упрощенной системой налогообложения: уточнить определение трудовых отношений, ограничить скрытое трудоустройство, исключить виды деятельности с высоким риском уклонения от налогов, а также запретить искусственное дробление компаний для сохранения льгот.

Другие инициативы включают законопроекты по ограничению уклонения от налога на прибыль корпораций (срок подачи — до конца июня 2026 года) и разработку механизмов для уменьшения налоговых потерь через совместные инвестиционные учреждения.

НДС для ФЛП и "налог на OLX": что об этом известно

Напомним, что 5 декабря 2025 года в Международном валютном фонде (МВФ) озвучили ряд условий для нового кредитного пакета Украине, среди которых — принятие законов о налогообложении доходов с цифровых платформ и отмена льгот при регистрации плательщиков НДС. Это стало частью договоренностей с потенциальным доступом к 8,1 миллиарда долларов США в рамках четырехлетнего соглашения EFF. Министр финансов Сергей Марченко пояснил, что введение НДС для ФЛП должно "выровнять правила игры" и сократить возможности уклонения от налогов.

Напомним, что 15 января 2026 года Верховная Рада не поддержала три ключевых законопроекта, необходимые для получения финансирования от МВФ и ЕС, в частности о налогообложении доходов с цифровых платформ ("налог на OLX"). Законопроекты по управлению государственной собственностью и развитию централизованного теплоснабжения также не набрали достаточного количества голосов.

Также Фокус писал, что МВФ смягчил требования к Украине для нового кредита на 8,1 миллиарда долларов, в частности относительно НДС для ФЛП и "налога на OLX". Вместо prior actions эти условия теперь станут структурными маяками, которые Украина должна выполнить уже после утверждения программы советом директоров Фонда. Благодаря этому первый транш в размере 1,5 миллиарда долларов может поступить уже через несколько дней, а изменения НДС для ФЛП ожидаются позже — с повышением порога до 4 миллионов гривен.