"Налога на OLX" и НДС для ФЛП пока не будет: МВФ пересмотрел условия кредита для Украины

Международный валютный фонд смягчил ряд требований к Украине для получения нового кредита на 8,1 млрд долларов. Среди них налог на добавленную стоимость для физических лиц-предпринимателей и так называемый "налог на OLX".

Об отмене предварительных требований МВФ относительно НДС для ФЛП, пошлин на посылки, налогов для цифровых платформ и военного сбора премьер-министр Юлия Свириденко сообщила во время общения с журналистами, передает 14 февраля "РБК-Украина". По ее словам, сейчас никаких prior actions для новой кредитной программы нет.

"Ожидаем, что на следующее заседание совета директоров МВФ в конце февраля будет вынесен вопрос Украины", — сказала премьер-министр.

Журналисты отметили, что это решение является беспрецедентным: МВФ перевел prior actions в статус структурных маяков впервые в истории сотрудничества с Украиной.

По новым условиям, указанные четыре требования Украина должна будет выполнить уже после утверждения новой программы советом директоров МВФ. Благодаря этому первый транш в рамках кредитной программы может быть выделен уже через несколько дней после утверждения — по словам Свириденко, ожидается 1,5 млрд долларов.

Кроме того, принятие новой программы даст возможность Европейскому Союзу выделить 90 млрд евро кредита на 2026-2027 годы.

"Сейчас этот вопрос, а также какими траншами и когда будут выделяться деньги, обсуждается", — сообщила украинский премьер.

Свириденко отметили, что Министерства финансов и обороны сейчас работают над уточнением потребностей обороны и бюджета. Расчеты передадут партнерам, что позволит начать финансирование с апреля.

НДС для ФЛП все же будет, но позже

Все налоговые и таможенные изменения, которые становятся структурными маяками, должны быть выполнены до следующего пересмотра программы МВФ. По словам Юлии Свириденко, их объединят в один большой законопроект, который нужно будет принять уже в марте.

По НДС для ФЛП договорились, что потолок для его применения будет увеличен с 1 до 4 млн грн, поэтому изменения коснутся 257 тысяч представителей украинского бизнеса вместо предыдущих 660 тысяч. Сроки еще обсуждаются, но по словам Свириденко налог может вступить в действие в 2028 году или с момента вступления Украины в ЕС.

Почему МВФ отменил требование по НДС для ФЛП

Свириденко отметила, что изменить условия удалось после визита главы Фонда Кристалины Георгиевой в Киев в середине января. По словам премьер-министра Украины, МВФ смягчил условия из-за обстрелов украинской энергетики.

"Ситуация сейчас значительно изменилась по сравнению с той, которая была в ноябре, когда мы работали с миссией МВФ над составлением программы", — сказала чиновница.

Журналисты со ссылкой на знакомые с переговорным процессом источники пишут, что на изменения позиции МВФ повлияло увиденное главой Фонда Кристалиной Георгиевой во время визита в украинскую столицу.

"Главное, что Георгиева увидела Киев темным, холодным но непокоренным", — сказал инсайдер.

НДС для ФЛП и "налог на OLX": что известно о кредите МВФ

5 декабря 2025 года в МВФ озвучили условия кредита для Украины. Среди них были в частности отмена льгот для регистрации плательщика НДС, устранение лазеек для импорта товаров на таможнях и налогообложение доходов с цифровых платформ ("налог на OLX").

15 января 2026 года Верховная Рада Украины не поддержала законопроекты, необходимые для помощи от МВФ и ЕС. Они были частью prior actions — предварительных условий, которые необходимо было выполнить, чтобы Украине предоставили очередные транши помощи.

Правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца в интервью от 13 февраля говорил, что Украина ждет одобрения соглашения с МВФ в ближайшие недели.