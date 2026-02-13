Украина ждет одобрения соглашения с МВФ на $8,2 млрд: когда будет решение

Украина рассчитывает, что новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом на сумму 8,2 миллиарда долларов будет официально утверждена уже в ближайшие недели. Это решение должно помочь стране поддерживать экономическую стабильность и государственные расходы.

Соглашение должно заменить существующую программу МВФ на 15,6 миллиарда долларов, и поможет Киеву на фоне потенциального ожидаемого дефицита бюджета почти в 140 миллиардов долларов, сообщил Reuters во время интервью в Лондоне правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца.

Буца заявил, что официальное одобрение средств советом директоров МВФ должно состояться очень скоро — за считанные недели. Он указал, что с момента вторжения Москвы Украине понадобились сотни миллиардов долларов поддержки от западных правительств и учреждений, а также реструктуризация суверенного долга на сумму более 20 миллиардов долларов. Также чиновник высоко оценил новый кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро.

"Сейчас мы ждем новую программу МВФ, но мы уже согласовали все цифры на этот и следующий год и покроем его (дефицит бюджета) из существующих обязательств", — отметил Буца.

Он сказал, что Украина вряд ли будет спешить выпускать больше долговых обязательств на международном рынке после окончания войны. Вместо этого она будет продолжать использовать дешевое льготное кредитование и занимать средства на рынках долговых обязательств в местной валюте, где ей не грозит валютный риск.

"Нам нужно все планировать осторожно, мы не можем быть слишком оптимистичными относительно любых новостей. Причина этого заключается в том, что даже при условии прекращения огня мы считаем, что нам нужно поддерживать сильную и большую армию, и нам все равно нужно будет перевооружаться", — сказал Буца, объясняя, что прекращение огня все равно не положит конец финансовому давлению.

Поскольку программа Украины с МВФ базируется на так называемом "анализе стабильности долга", Буца заявил, что правительство также не сможет предоставить гарантии, чтобы помочь государственным компаниям, таким как "Укрзализныця" и "Нафтогаз", реструктуризировать свои долги.

"У нас очень строгие ограничения на суверенные гарантии, поскольку все это часть одного и того же Соглашения о деловых отношениях. Поэтому мы не можем на самом деле предоставлять гарантии, тогда как это могло бы помочь компаниям разработать надлежащие долгосрочные бизнес-модели", — добавил он.

Напомним, что повышение тарифов на газ и электроэнергию до завершения войны пока не прогнозируется. Работа над так называемой "дорожной картой" возможных изменений цен может стартовать уже после прекращения боевых действий. Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев заявил, что никаких пересмотров тарифов ни на рынке электроэнергии, ни на рынке природного газа не планируется.

Ранее мы также информировали, что в МВФ заговорили о необходимости постепенной отмены субсидий в Украине. Издание Фокус проанализировало, что именно означает это заявление для потребителей. Руководительница Фонда Кристалина Георгиева отметила, что государственное субсидирование отопления и электроэнергии сдерживает развитие экономики. Поэтому настал момент пересмотреть подход к этой политике.