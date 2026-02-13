Україна чекає схвалення угоди з МВФ на $8,2 млрд: коли буде рішення

Україна розраховує, що нова програма співпраці з Міжнародним валютним фондом на суму 8,2 мільярда доларів буде офіційно затверджена вже найближчими тижнями. Це рішення має допомогти країні підтримувати економічну стабільність та державні витрати.

Угода має замінити існуючу програму МВФ на 15,6 мільярда доларів, та допоможе Києву на тлі потенційного очікуваного дефіциту бюджету майже в 140 мільярдів доларів, повідомив Reuters під час інтерв’ю в Лондоні урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Буца заявив, що офіційне схвалення коштів радою директорів МВФ має відбутися дуже скоро – за лічені тижні. Він вказав, що з моменту вторгнення Москви Україні знадобилися сотні мільярдів доларів підтримки від західних урядів та установ, а також реструктуризація суверенного боргу на суму понад 20 мільярдів доларів. Також посадовець високо оцінив новий кредит ЄС у розмірі 90 мільярдів євро.

"Наразі ми чекаємо на нову програму МВФ, але ми вже узгодили всі цифри на цей і наступний рік і покриємо його (дефіцит бюджету) з існуючих зобов'язань", – зазначив Буца.

Він сказав, що Україна навряд чи поспішатиме випускати більше боргових зобов'язань на міжнародному ринку після закінчення війни. Натомість вона продовжуватиме використовувати дешеве пільгове кредитування та позичати кошти на ринках боргових зобов'язань у місцевій валюті, де їй не загрожує валютний ризик.

"Нам потрібно все планувати обережно, ми не можемо бути надто оптимістичними щодо будь-яких новин. Причина цього полягає в тому, що навіть за умови припинення вогню ми вважаємо, що нам потрібно підтримувати сильну та велику армію, і нам все одно потрібно буде переозброюватися", – сказав Буца, пояснюючи, що припинення вогню все одно не покладе край фінансовому тиску.

Оскільки програма України з МВФ базується на так званому "аналізі стабільності боргу", Буца заявив, що уряд також не зможе надати гарантії, щоб допомогти державним компаніям, таким як "Укрзалізниця" та "Нафтогаз", реструктуризувати свої борги.

"У нас дуже суворі обмеження на суверенні гарантії, оскільки все це частина однієї й тієї ж Угоди про ділові відносини. Тож ми не можемо насправді надавати гарантії, тоді як це могло б допомогти компаніям розробити належні довгострокові бізнес-моделі", – додав він.

Нагадаємо, що підвищення тарифів на газ і електроенергію до завершення війни наразі не прогнозується. Робота над так званою "дорожньою картою" можливих змін цін може стартувати вже після припинення бойових дій. Експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев заявив, що жодних переглядів тарифів ані на ринку електроенергії, ані на ринку природного газу не планується.

Раніше ми також інформували, що у МВФ заговорили про необхідність поступового скасування субсидій в Україні. Видання Фокус проаналізувало, що саме означає ця заява для споживачів. Очільниця Фонду Крісталіна Георгієва наголосила, що державне субсидування опалення та електроенергії стримує розвиток економіки. Тому настав момент переглянути підхід до цієї політики.