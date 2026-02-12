Підписали меморандум із МВФ: чи подорожчають газ і світло в Україні до кінця війни

Підвищення тарифів на газ та електроенергію до кінця війни в Україні не очікується. Розроблення "дорожньої карти" щодо змін цін може розпочатися після завершення бойових дій.

Про підготовку проєкту постанови про зміну цін і тарифів для домогосподарств як на ринку електроенергії, так і на ринку природного газу немає в жодному з профільних міністерств, запевнив в ефірі каналу "Київ 24" експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев.

Він нагадав, що підготовка таких документів займає дуже багато часу, і всі такі постанови вимагають ретельного дотримання регламенту Кабміну для того, щоб їх неможливо було оскаржити в судовому порядку.

За його словами, під час прем'єрства Володимира Гройсмана такі прецеденти були.

"Тепер же такі речі, які стосуються не дуже популярних рішень, мають бути ретельно опрацьованими, щоб ні в кого, наприклад, ні в якоїсь політичної сили не виникло бажання оскаржити це рішення і довести, що оскільки "там було порушено регламент підготовки цього документа", "його не було оприлюднено відповідним чином", "цей документ не пройшов відповідного обговорення серед зацікавлених осіб", то його не можна було ухвалювати", — пояснив Рябцев.

Він ще раз наголосив, що наразі навіть проєкту такого документа немає. Що точно існує, то це підписаний урядом України та Міжнародним валютним фондом меморандум щодо того, що всі зміни, які можуть стосуватися цін і тарифів на електрику та природний газ як товар, а також на їхню передачу та розподіл, розглядатимуться в межах "дорожньої карти", розробка якої розпочнеться після війни:

"Сьогодні мені відома саме така ситуація: ніхто з моїх колег про це не говорить, я не бачив жодних розрахунків, які могли б стати основою підготовки того чи іншого проєкту нормативного правового акта".

Своєю чергою енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв не виключає зростання тарифів на електроенергію ще під час війни, оскільки їхнє збільшення — нібито одна з вимог від міжнародних кредиторів.

"Треба вивільняти гроші певних підприємств, які генерують прибуток, але цей дохід іде на покриття різниці між оптовим тарифом на електроенергію, і тим, що ми платимо. У соцмережах гуляв лист, що є умова на чотири роки розтягнути це і робити підвищення тарифу залежно від платіжної політики певних підприємств у коридорі 20% на рік (+/- 5%)", — говорив він.

На його думку, кредитори максимально тиснутимуть, щоб в Україні почався процес підвищення. Якщо враховувати нинішній тариф у розмірі 4,32 грн за кВт/год для населення, то протягом наступних чотирьох років він, якщо орієнтуватися на сказане вище, може зрости до 8,5 грн.

В Україні з 2022 року діє мораторій на підвищення тарифів на газ і тепло для населення до завершення воєнного стану.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський доручив уряду скасувати жителям оплату за комунальні послуги, які не надавалися або були низької якості через ворожі обстріли та з інших причин. Це стосується теплопостачання, водопостачання та вивезення побутових відходів.