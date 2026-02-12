Подписали меморандум с МВФ: подорожают ли газ и свет в Украине до конца войны

Повышения тарифов на газ и электроэнергию до конца войны в Украине не ожидается. Разработка "дорожной карты" касательно изменений цен может начаться после завершения боевых действий.

О подготовке проекта постановления об изменении цен и тарифов для домохозяйств как на рынке электроэнергии, так и на рынке природного газа нет ни в одном из профильных министерств, заверил в эфире канала "Киев 24" эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Он напомнил, что подготовка подобных документов занимает очень много времени, и все такие постановления требуют тщательного соблюдения регламента Кабмина для того, чтобы их невозможно было оспорить в судебном порядке.

По его словам, во время премьерства Владимира Гройсмана такие прецеденты были.

"Теперь же такие вещи, которые касаются не очень популярных решений, должны быть тщательно проработанными, чтобы ни у кого, например, ни у какой политической силы не возникло желания оспорить это решение и доказать, что поскольку "там было нарушено регламент подготовки этого документа", "он не был обнародован соответствующим образом", "этот документ не прошел соответствующего обсуждения среди заинтересованных лиц", то его нельзя было принимать", — объяснил Рябцев.

Он еще раз подчеркнул, что на данный момент даже проекта такого документа нет. Что точно существует, так это подписанный правительством Украины и Международным валютным фондом меморандум относительно того, что все изменения, которые могут касаться цен и тарифов на электричество и природный газ как товар, а также на их передачу и распределение, будут рассматриваться в рамках "дорожной карты", разработка которой начнется после войны:

"Сегодня мне известна именно такая ситуация: никто из моих коллег об этом не говорит, я не видел никаких расчетов, которые могли бы стать основой подготовки того или иного проекта нормативного правового акта".

В свою очередь энергетический эксперт Станислав Игнатьев не исключает роста тарифов на электроэнергию еще во время войны, поскольку их увеличение — якобы одно из требований от международных кредиторов.

"Надо высвобождать деньги определенных предприятий, которые генерируют прибыль, но этот доход идет на покрытие разницы между оптовым тарифом на электроэнергию, и тем, что мы платим. В соцсетях гуляло письмо, что есть условие на четыре года растянуть это и делать повышение тарифа в зависимости от платежной политики определенных предприятий в коридоре 20% в год (+/ — 5%)", — говорил он.

По его мнению, кредиторы будут максимально давить, чтобы в Украине начался процесс повышения. Если учитывать нынешний тариф в размере 4,32 грн за кВт/ч для населения, то на протяжении следующих четырех лет он, если ориентироваться на сказанное выше, может вырасти до 8,5 грн.

В Украине с 2022 года действует мораторий на повышение тарифов на газ и тепло для населения до завершения военного положения.

Напомним, президент Владимир Зеленский поручил правительству отменить жителям оплату за коммунальные услуги, которые не предоставлялись или были низкого качества из-за вражеских обстрелов и по другим причинам. Это касается теплоснабжения, водоснабжения и вывоза бытовых отходов.