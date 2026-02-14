"Податку на OLX" і ПДВ для ФОПів поки не буде: МВФ переглянув умови кредиту для України
Міжнародний валютний фонд пом'якшив низку вимог до України для отримання нового кредиту на 8,1 млрд доларів. Серед них податок на додану вартість для фізичних осіб-підприємців і так званий "податок на OLX".
Про скасування попередніх вимог МВФ щодо ПДВ для ФОП, мит на посилки, податків для цифрових платформ і військового збору прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила під час спілкування з журналістами, передає 14 лютого "РБК-Україна". За її словами, зараз жодних prior actions для нової кредитної програми немає.
"Очікуємо, що на наступне засідання ради директорів МВФ наприкінці лютого буде винесене питання України", — сказала прем'єр-міністерка.
Журналісти зазначили, що це рішення є безпрецедентним: МВФ перевів prior actions в статус структурних маяків вперше в історії співпраці з Україною.
За новими умовами, зазначені чотири вимоги Україна повинна буде виконати вже після затвердження нової програми радою директорів МВФ. Завдяки цьому перший транш в межах кредитної програми може бути виділений уже за кілька днів після затвердження — за словами Свириденко, очікується 1,5 млрд доларів.
Крім того, ухвалення нової програми дасть можливість Європейському Союзу виділити 90 млрд євро кредиту на 2026-2027 роки.
"Зараз це питання, а також якими траншами і коли будуть виділятися гроші, обговорюється", — повідомила українська прем'єрка.
Свириденко зазначили, що Міністерства фінансів та оборони наразі працюють над уточненням потреб оборони та бюджету. Розрахунки передадуть партнерам, що дозволить почати фінансування з квітня.
ПДВ для ФОП все ж буде, але пізніше
Всі податкові та митні зміни, що стають структурними маяками, мають бути виконані до наступного перегляду програми МВФ. За словами Юлії Свириденко, їх об'єднають в один великий законопроєкт, який потрібно буде ухвалити вже у березні.
Щодо ПДВ для ФОПів домовилися, що стеля для його застосування буде збільшена з 1 до 4 млн грн, тож зміни торкнуться 257 тисяч представників українського бізнесу замість попередніх 660 тисяч. Терміни ще обговорюються, та за словами Свириденко податок може вступити в дію у 2028 році або з моменту вступу України до ЄС.
Чому МВФ скасував вимогу щодо ПДВ для ФОП
Свириденко зазначила, що змінити умови вдалося після візиту очільниці Фонду Крісталіни Георгієвої до Києва в середині січня. За словами прем'єр-міністерки України, МВФ пом'якшив умови через обстріли української енергетики.
"Ситуація зараз значно змінилася порівняно з тією, яка була в листопаді, коли ми працювали з місією МВФ над складанням програми", — сказала урядовиця.
Журналісти з посиланням на знайомі з переговорним процесом джерела пишуть, що на зміни позиції МВФ вплинуло побачене головою Фонду Крісталіною Георгієвою під час візиту до української столиці.
"Головне, что Георгієва побачила Київ темним, холодним але нескореним", — сказав інсайдер.
ПДВ для ФОП і "податок на OLX": що відомо про кредит МВФ
5 грудня 2025 року в МВФ озвучили умови кредиту для України. Серед них були зокрема скасування пільг для реєстрації платника ПДВ, усунення лазівок для імпорту товарів на митницях і оподаткування доходів з цифрових платформ ("податок на OLX").
15 січня 2026 року Верховна Рада України не підтримала законопроєкти, потрібні для допомоги від МВФ та ЄС. Вони були частиною prior actions – попередніх умов, які необхідно було виконати, щоб Україні надали чергові транші допомоги.
Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца в інтерв'ю від 13 лютого казав, що Україна чекає схвалення угоди з МВФ найближчими тижнями.