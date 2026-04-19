НДС для ФЛП отменяется: в МВФ согласились рассмотреть альтернативы, — Свириденко

Международный валютный фонд признал, что введение НДС для предпринимателей в Украине является не конструктивной идеей.

МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса налогообложения ФЛП. Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко в своем Telegram-канале.

По словам главы правительства, во время весенних сборов в Вашингтоне представители Украины проводили многочисленные консультации с МВФ и европейскими партнерами. По ее словам, для обеспечения доходной части бюджета на 2027 год будут прорабатываться другие альтернативные меры.

Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram-канале уточнил, что хотя вопрос по НДС для ФОПов возможно пересмотреть, стоит учитывать два момента.

Во-первых, необходимо дождаться что именно как компенсатор на 2027-й предложит правительство, ведь 20 млрд — это большая сумма. Во-вторых, по словам депутата, вопрос не сняли полностью, а отложили во времени. Чтобы делать окончательные выводы, нужно ознакомиться с обновленным текстом меморандума.

"Вопрос только к чиновникам и президенту зачем перед этим поставили свои подписи на меморандуме? Точнее в ноябре пообещали принять, в феврале подписали, а сейчас героически исправляют", — добавил Железняк.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут отменить освобождение от НДС для ФЛП с годовым оборотом более порога регистрации плательщика НДС.

Фокус также писал о том, что Министерство финансов Украины вынесло на общественное обсуждение соответствующий законопроект.