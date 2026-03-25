Минфин запускает общественное обсуждение изменений в НДС для предпринимателей. Эксперты говорят, что порог в 4 млн грн является компромиссом, но не оптимальным решением.

Минфин вынес на общественное обсуждение законопроект, который, в частности, меняет правила для ФЛП по НДС. Речь идет о том, что плательщики единого налога, которые превысят 4 млн грн оборота в 2026 году, должны зарегистрироваться плательщиками НДС. Техническая регистрация состоится с 1 января 2027 года, а фактическое применение — с 1 апреля 2027 года. При этом предусмотрен переходный период с минимальной ответственностью на старте и квартальной отчетностью, чтобы у бизнеса было время адаптироваться к новым правилам. Фокус поговорил с экономистом Богданом Слуцким о налогах для ФЛП и проанализировал изменения и риски реформы.

"По сути, это о выравнивании правил игры. Сегодня в Украине сложилась уникальная ситуация: один и тот же по масштабу и виду деятельности бизнес может либо работать с НДС, либо не работать с ним — в зависимости от выбранной системы налогообложения", — говорит старший экономист ЦЭС Богдан Слуцкий.

Попытка выровнять налоговые правила

Сейчас в Украине действуют разные пороги для обязательной регистрации плательщиком НДС в зависимости от системы налогообложения: для бизнеса на общей системе — около 1 млн грн оборота, тогда как для ФЛП на упрощенной системе (3 группа) — до 10 млн грн.

Между тем в странах Евросоюза и государствах-кандидатах такая конструкция отсутствует. Там если бизнес превышает порог оборота, он автоматически становится плательщиком НДС.

Как объясняет экономист, введение обязательной регистрации плательщиком НДС для ФЛП с определенным оборотом является шагом в правильном направлении, который приближает Украину к европейской логике налогообложения. Но сам по себе он не решает проблему системно.

"Ни в одной стране ЕС и ни в одной стране-кандидате в ЕС, кроме Украины, такой модели нет. Там действует простая логика: если бизнес превышает определенный порог, он становится плательщиком НДС независимо от формы работы", — говорит Слуцкий.

Искажение конкуренции

"Это и создает искривление конкуренции уже сегодня", — добавляет эксперт.

Малый бизнес получает поддержку через упрощенную систему, что является логичной частью политики. Но между малым и крупным бизнесом сформировался промежуточный сегмент, который по масштабу уже является крупным, однако пользуется преимуществами упрощенной системы.

Поэтому бизнесы одного масштаба работают в разных налоговых режимах, часть компаний избегает НДС-цепочки и возникает стимул к дроблению деятельности.

Это создает ситуацию, когда бизнес, работающий открыто в системе НДС, часто оказывается в менее выгодных условиях по сравнению с конкурентами на упрощенной системе.

Что меняется, а что нет

Экономист отмечает, что речь идет не об отмене упрощенной системы. Предложенная модель не переводит ФЛП автоматически на общую систему — она лишь устанавливает порог обязательной регистрации плательщиком НДС.

По результатам исследования ЦЭС, для полноценного эффекта реформа должна быть шире. В частности, порог в 4 млн грн выглядит завышенным и менее эффективным для уменьшения стимулов к дроблению, чем уровень около 2,5 млн грн

То есть упрощенная система сохраняется; но появляется новый "контур" входа в НДС по обороту.

Реформа верна, но недостаточна

По оценке исследования Центра экономической стратегии (ЦЭС), предложенные изменения являются шагом в правильном направлении, но не решают проблему полностью.

Среди ключевых замечаний:

порог 4 млн грн может быть завышенным и неэффективным для борьбы с дроблением бизнеса;

более оптимальным считается уровень около 2,5 млн грн;

отсутствуют сопутствующие реформы администрирования НДС.

Также эксперт отмечает необходимость введения кассового метода и цифровизации отчетности, обновление структуры упрощенной системы (в частности объединение 1 и 2 групп), а также постепенного повышения лимитов, чтобы не сдерживать рост бизнеса.

Восстановление целостной цепочки НДС в перспективе создает предпосылки и для более сбалансированной налоговой политики, в частности возможности снижения ставок на базовые товары. Вместе с тем в условиях войны такие решения требуют осторожного подхода

Как отмечает экономист, реформа НДС для ФЛП — это лишь часть более широкой трансформации налоговой системы, которая должна устранить стимул к искусственному измельчению бизнеса.

"Сейчас речь идет не о завершенной реформе, а о первом шаге к системному выравниванию правил. И дальше ключевое — большая работа до 2027 года: как на уровне закона, так и подзаконных актов, и в части цифровизации. Это нужно, чтобы администрирование было простым и понятным для бизнеса, а для налоговой — технически состоятельным", — объясняет эксперт.

Решающий месяц в сотрудничестве с Международным валютным фондом по одобрению следующих траншей заканчивается

Что требуют МВФ, ЕС и есть ли риск для Украины потерять финансирование

По оценкам ЦЭС, Украина рискует потерять до 7 млрд евро международной поддержки, если не выполнит часть реформ в рамках программ Ukraine Facility, Всемирного банка и МВФ.

Речь идет о более 20 правительственных решений и законопроектов в различных сферах — от энергетики до налогообложения, включая НДС для ФЛП и правила для посылок до 150 евро.

Зато в парламенте признают наличие проблем с темпами принятия решений. Среди причин называют политическое напряжение, конфликтность вокруг правительственных инициатив и общее влияние антикоррупционных расследований, что затрудняет голосование за чувствительные реформы.

Отметим, что законопроект, который находится на этапе общественного обсуждения, должен пройти доработку текста с правительством, а также быть согласованным профильными органами. Только потом его внесут в Верховную Раду для рассмотрения.

Сейчас решение о голосовании в парламенте не принято, а конкретные даты рассмотрения зависят от финализации правительственной версии документа и политической готовности коалиции поддержать изменения.

Ранее Фокус писал, что март 2026-го должен был решить налоговые маяки и финансирование МВФ. Однако, похоже, дедлайн срывается.