В Украине налоговая система может претерпеть комплексные изменения. Речь идет о продлении 5% военного сбора и после войны, новых правилах налогообложения онлайн-доходов и международных посылок.

Министерство финансов готовит новый большой "налоговый пакет", который предусматривает изменения в налоговой системе для ФЛП, цифровых платформ и импорта товаров. Соответствующий законопроект был обнародован Министерством финансов Украины.

Среди ключевых новаций Минфин предлагает введение обязательной уплаты НДС для физических лиц-предпринимателей в случае превышения годового дохода более 4 млн грн. Такая норма может заработать с 1 января 2027 года.

Отдельный блок правил применен к цифровым платформам, в частности OLX, Uklon и другим сервисам. Для доходов, полученных через них, предлагают установить льготную ставку налогообложения на уровне 5%.

Также в проекте предусмотрено, что военный сбор в размере 5% может действовать не только во время войны, но и после ее окончания, до момента завершения реформы Вооруженных сил Украины.

Изменениям подвергнется и упрощенная система налогообложения. Для ФЛП 1, 2 и 4 групп предлагают установить фиксированный платеж на уровне около 10% от минимальной зарплаты (ориентировочно 850 грн в месяц). Для ФЛП 3 группы хотят ввести дополнительный сбор в размере 1% от дохода.

Новый пакет касается и международных покупок. Планируют облагать налогом товары, поступающие из-за границы, стоимостью до 150 евро, при этом посылки до 45 евро останутся без начисления НДС.

В Минфине отмечают, что предложенные изменения являются частью комплексной налоговой реформы и призваны адаптировать систему к современным экономическим условиям. Документ сейчас находится на стадии обсуждения.

Налоги для ФЛП изменятся

Какие новые налоги для ФЛП предлагает власть — по пунктам

Отметим, что законопроект о повышении налогов уже приобрел негативную славу. Если Рада примет этот нашумевший "налоговый пакет", изменится, в частности, следующее:

военный сбор останется и после конца войны;

НДС для ФЛП: если доход более 4 млн грн в год — обязательная регистрация с 1 января 2027 года;

введут новый налог на посылки из-за границы до 150 евро (до 45 евро — без НДС);

доход до 2000 в год евро — без налога;

цифровые платформы (OLX, Uklon и т.д.) — налог с дохода через платформы уменьшат до 5%.

Добавим, что часть норм должна заработать с 2027 года, однако по условию МВФ, чтобы Украина получила кредит, пакет должен действовать уже до конца марта 2026 года.

Большой налоговый пакет для ФЛП в Украине и МВФ: что известно о сотрудничестве и требованиях

Напомним, что предпосылки появления этого "налогового пакета" напрямую связаны с обязательствами Украины перед Международным валютным фондом. Так, миссия МВФ 18 марта начала переговоры с правительством Украины относительно дальнейшего финансирования в рамках кредитной программы.

Соответствующий законопроект был обнародован Министерством финансов Украины. В пояснительной записке говорится о том, что новые нормы позволят ежегодно привлекать в бюджет дополнительно около 60 млрд грн. Кроме этого, планируется избежать потерь поступлений от военного сбора после завершения военного положения

С начала полномасштабной войны Украина получает финансовую поддержку в рамках программы расширенного финансирования (EFF) от МВФ. В обмен на это государство взяло на себя ряд структурных обязательств, среди которых, в частности, реформирование налоговой системы и расширение базы налогообложения.

Одним из ключевых требований МВФ является уменьшение возможностей для уклонения от налогов через упрощенную систему. Речь идет о ситуации, когда крупный бизнес фактически дробится на ФЛП, чтобы платить меньшие налоги. Именно поэтому МВФ неоднократно подчеркивал необходимость пересмотра условий работы ФЛП и постепенного сближения их налоговой нагрузки с общей системой.

Также фонд настаивает на детенизации украинской экономики, включая онлайн-торговлю и импорт товаров.

Еще один важный аспект — увеличение внутренних доходов бюджета. В условиях войны Украина в значительной степени зависит от внешнего финансирования, поэтому МВФ требует постепенно повышать налоговую способность государства.

Именно в этом контексте и появляются инициативы по обязательному НДС для ФЛП с большими оборотами, налогообложения доходов через платформы, изменений в "упрощенке", пересмотра льгот на импорт.

В то же время во власти неоднократно подчеркивали, что такие изменения не будут резкими: их планируют внедрять постепенно.

Как Фокус уже сообщал, именно март 2026 года стал ключевым периодом в решении налоговых изменений по требованию МВФ.