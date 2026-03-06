В Украине заработал новый порядок финансового мониторинга. Эксперты объяснили, что изменилось для банков и почему ФЛП чаще проверяют.

Банки в Украине ужесточают проверки предпринимателей из-за финансового мониторинга. Фокус расспросил специалистов банковской и налоговой отрасли о том, какие операции могут вызвать подозрение во время проверок и как избежать блокировки счета, в частности, если вы ФЛП.

Действующий новый порядок финансового мониторинга в Украине, согласно постановлению №322, регулирует формат взаимодействия банков с Государственной службой финансового мониторинга. Фокус узнал у экспертов, что сам порядок носит технический характер и не означает кардинальных изменений для клиентов банков. В то же время финансовые учреждения продолжают активнее проверять предпринимателей, особенно физических лиц-предпринимателей (ФЛП), деятельность которых может вызвать подозрение.

Новый порядок финмониторинга: что изменилось

Как пояснила ведущий эксперт по финансовому мониторингу ГЛОБУС БАНКА Марина Павленко, документ был принят значительно раньше, однако вступил в силу только сейчас из-за полномасштабной войны.

"На самом деле этот документ был принят значительно раньше и должен был заработать еще в 2022 году. Однако из-за начала полномасштабной войны его введение в действие было отложено. Сначала предполагалось, что порядок вступит в силу через три месяца после завершения войны, но впоследствии законодатели пересмотрели сроки", — объясняет эксперт.

Так, новые правила начали действовать только со 2 февраля 2026 года.

По словам Марины Павленко, суть изменений заключается не в изменении правил финансового мониторинга, а в обновлении технической системы взаимодействия между банками и государством.

"Порядок регламентирует формат взаимодействия между банками и Государственной службой финансового мониторинга. Речь идет об обмене специальными файлами — это могут быть сообщения, запросы и другие виды информационных пакетов", — отмечает она и добавляет, что обновлен и формат передачи информации.

В большинстве случаев финансовый мониторинг не создает проблем для предпринимателей, если их бизнес прозрачен и операции имеют логическое экономическое объяснение

"Введены новые форматы файлов с обновленными характеристиками и структурой данных. Кроме того, банки получили возможность работать через личный кабинет на сайте Государственной службы финансового мониторинга, что упрощает коммуникацию и документооборот", — объясняет Павленко.

Новый порядок, по ее словам, фактически модернизирует технический механизм обмена информацией между банками и регулятором.

Почему банки ужесточили проверки ФЛП

В то же время сам финансовый мониторинг для предпринимателей постепенно усиливается. В частности, с 2024 года Национальный банк обновил требования к проверкам предпринимателей через постановление №65.

Налоговый консультант Александра Томашевская объясняет, что одно из главных направлений контроля — это борьба со схемами уклонения от налогообложения.

"Одна из задач банковского финансового мониторинга — это предотвращение схем уклонения от налогообложения. И последний "тренд", на который нацелена борьба с уклонением — это дробление бизнеса", — говорит эксперт.

Речь идет о ситуациях, когда фактически один бизнес работает через несколько ФЛП.

Как банки проверяют предпринимателей

По словам Томашевской, финансовый мониторинг предпринимателя начинается уже на этапе открытия счета.

"На стадии открытия счета предприниматель не просто предоставляет все документы, но и объяснения относительно своей деятельности, а также информацию о страницах в социальных сетях или веб-сайт", — объясняет она.

Даже если бизнес только начинается, банк ожидает понятное описание деятельности.

"Вновь созданные ФЛП, конечно, могут не иметь страниц, но описывают виды деятельности и как собираются зарабатывать деньги", — отмечает эксперт.

На этом этапе банки также проверяют возможные связи между клиентами.

"Банк собирает информацию о клиенте и ищет возможных связанных лиц", — говорит Томашевская.

Эксперты объяснили случаи, когда банки блокируют счета ФЛП Фото: Freepik

Когда банк может остановить операцию

Второй уровень финансового мониторинга — проверка конкретных транзакций.

"Банки используют так называемую типологию схем, которые свидетельствуют об уклонении от налогообложения или отмывании средств преступным путем", — объясняет эксперт.

Если операция выглядит подозрительной, банк имеет право ее остановить.

"Если по счету ФЛП проходит подозрительная транзакция — большая сумма или необычная операция — банк имеет право остановить операцию, как зачисление средств, так и списание или снятие, и запрашивать подтверждающие документы о реальности этой операции", — отмечает Томашевская.

Банки проверяют операции ФЛП и ищут признаки дробления бизнеса и подозрительных транзакций

Важно, что даже предприниматели, которые не ведут полноценный бухгалтерский учет, могут быть обязаны подтвердить свои операции.

"Даже если налоговое законодательство позволяет ФОПам не хранить бухгалтерские документы, для финмониторинга они понадобятся наравне с другими доказательствами прозрачности операции: письмами от контрагентов, счетами, инвойсами, накладными", — объясняет она.

Какие признаки могут вызвать подозрение

Банки анализируют не только отдельные платежи, но и деятельность предпринимателя в целом.

"Если по мнению специалиста банка для ведения вашего вида бизнеса нужны наемные работники, а у вас их нет, это будет считаться подозрительным", — отмечает Томашевская.

Также риски возникают в случаях, когда деятельность предпринимателя выглядит формальной.

"Если веб-сайт или интернет-магазин имеет реквизиты другого ФЛП или компании — это подозрительно. Снятие значительных сумм наличных, отсутствие ресурсов для бизнеса или документов — все эти факторы могут говорить о том, что этот ФЛП является лишь элементом в системе бизнеса других лиц", — объясняет эксперт.

Как предпринимателям пройти финмониторинг

Чтобы избежать проблем с банками, предпринимателям стоит подготовиться к возможным проверкам. Томашевская советует начать с простого объяснения своей бизнес-модели.

"Следует иметь простое объяснение, как ФЛП зарабатывает деньги и как их тратит", — говорит она.

Также важно иметь онлайн-присутствие бизнеса: "Стоит обеспечить наличие информации о вашем бизнесе в Интернете или социальных сетях".

Предпринимателям нужно будет доказать реальность деятельности документами.

"Рекомендуем быть готовым предоставить документы, подтверждающие реальность бизнеса и отдельных операций, в том числе договоры аренды, поставки товаров или услуг, если это ресторанный или торговый бизнес", — объясняет Томашевская.

Напомним, ранее об усилении финансового мониторинга в Украине рассказала народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина. Она пояснила, что обновление порядка финмониторинга в Украине на практике коснется как блокировки рисковых операций (информация о нетипичных платежах, в частности резком росте оборотов и сложных транзитных схемах, будет быстрее попадать от банков в контролирующие органы, так и "дробления бизнеса". То есть органы смогут комплексно анализировать информацию о связанных ФЛП, общих IP-адресах, персонале и торговых точках.

Будут проверять и контрагентов. А именно, интересующие дополнительные вопросы чаще будут появляться к операциям с компаниями с признаками рисковости (отсутствие персонала, активов, реальной деятельности), а также нерезидентских операций: под более глубокий анализ будут попадать платежи за рубеж, особенно с повышенным риском, и регистраторов расчетных операций (фискальных кассовых аппаратов), налога на добавленную стоимость и наличных потоков (межведомственные проверки могут спровоцировать нетипичные соотношения оборотов и налоговой нагрузки).