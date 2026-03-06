В Україні запрацював новий порядок фінансового моніторингу. Експерти пояснили, що змінилося для банків і чому ФОП частіше перевіряють.

Банки в Україні посилюють перевірки підприємців через фінансовий моніторинг. Фокус розпитав фахівців банківської та податкової галузі про те, які операції можуть викликати підозру під час перевірок та як уникнути блокування рахунку, зокрема, якщо ви ФОП.

Чинний новий порядок фінансового моніторингу в Україні, відповідно до постанови №322, регулює формат взаємодії банків із Державною службою фінансового моніторингу. Фокус дізнався в експертів, що сам порядок має технічний характер і не означає кардинальних змін для клієнтів банків. Водночас фінансові установи продовжують активніше перевіряти підприємців, особливо фізичних осіб-підприємців (ФОП), діяльність яких може викликати підозру.

Новий порядок фінмоніторингу: що змінилося

Як пояснила провідна експертка з фінансового моніторингу ГЛОБУС БАНКУ Марина Павленко, документ був ухвалений значно раніше, однак набув чинності лише зараз через повномасштабну війну.

Нові правила фінмоніторингу в Україні набрали чинності Фото: Pexels

"Насправді цей документ був ухвалений значно раніше й мав запрацювати ще у 2022 році. Однак через початок повномасштабної війни його введення в дію було відкладене. Спочатку передбачалося, що порядок набуде чинності через три місяці після завершення війни, але згодом законодавці переглянули строки", — пояснює експертка.

Так, нові правила почали діяти лише від 2 лютого 2026 року.

За словами Марини Павленко, суть змін полягає не у зміні правил фінансового моніторингу, а в оновленні технічної системи взаємодії між банками та державою.

"Порядок регламентує формат взаємодії між банками та Державною службою фінансового моніторингу. Йдеться про обмін спеціальними файлами — це можуть бути повідомлення, запити та інші види інформаційних пакетів", — зазначає вона і додає, що оновлено і формат передавання інформації.

У більшості випадків фінансовий моніторинг не створює проблем для підприємців, якщо їхній бізнес є прозорим і операції мають логічне економічне пояснення

"Запроваджено нові формати файлів із оновленими характеристиками та структурою даних. Крім того, банки отримали можливість працювати через особистий кабінет на сайті Державної служби фінансового моніторингу, що спрощує комунікацію та документообіг", — пояснює Павленко.

Новий порядок, за її словами, фактично модернізує технічний механізм обміну інформацією між банками та регулятором.

Банки посилили фінмоніторинг ФОП Фото: pexels.com

Чому банки посилили перевірки ФОП

Водночас сам фінансовий моніторинг для підприємців поступово посилюється. Зокрема, з 2024 року Національний банк оновив вимоги до перевірок підприємців через постанову №65.

Податкова консультантка Олександра Томашевська пояснює, що один із головних напрямів контролю — це боротьба зі схемами ухилення від оподаткування.

"Одна із задач банківського фінансового моніторингу — це запобігання схемам ухилення від оподаткування. І останній "тренд", на який націлена боротьба з ухиленням — це дроблення бізнесу", — говорить експертка.

Йдеться про ситуації, коли фактично один бізнес працює через кілька ФОПів.

Як банки перевіряють підприємців

За словами Томашевської, фінансовий моніторинг підприємця починається вже на етапі відкриття рахунку.

"На стадії відкриття рахунку підприємець не просто надає всі документи, а й пояснення щодо своєї діяльності, а також інформацію про сторінки у соціальних мережах чи веб-сайт", — пояснює вона.

Навіть якщо бізнес лише починається, банк очікує зрозумілий опис діяльності.

"Новостворені ФОП, звісно, можуть не мати сторінок, але описують види діяльності і як збираються заробляти гроші", — зазначає експертка.

На цьому етапі банки також перевіряють можливі зв’язки між клієнтами.

"Банк збирає інформацію про клієнта і шукає можливих повʼязаних осіб", — говорить Томашевська.

Експерти пояснили випадки, коли банки блокують рахунки ФОП Фото: Freepik

Коли банк може зупинити операцію

Другий рівень фінансового моніторингу — перевірка конкретних транзакцій.

"Банки використовують так звану типологію схем, які свідчать про ухилення від оподаткування чи відмивання коштів злочинним шляхом", — пояснює експертка.

Якщо операція виглядає підозрілою, банк має право її зупинити.

"Якщо по рахунку ФОП проходить підозріла транзакція — велика сума або незвична операція — банк має право зупинити операцію, як зарахування коштів, так і списання чи зняття, і запитувати підтверджуючі документи щодо реальності цієї операції", — зазначає Томашевська.

Банки перевіряють операції ФОП і шукають ознаки дроблення бізнесу та підозрілих транзакцій

Важливо, що навіть підприємці, які не ведуть повноцінний бухгалтерський облік, можуть бути зобов’язані підтвердити свої операції.

"Навіть якщо податкове законодавство дозволяє ФОПам не зберігати бухгалтерські документи, для фінмоніторингу вони знадобляться на рівні з іншими доказами прозорості операції: листами від контрагентів, рахунками, інвойсами, накладними", — пояснює вона.

Які ознаки можуть викликати підозру

Банки аналізують не лише окремі платежі, а й діяльність підприємця загалом.

"Якщо на думку фахівця банку для ведення вашого виду бізнесу потрібні наймані працівники, а у вас їх немає, це буде вважатися підозрілим", — зазначає Томашевська.

Також ризики виникають у випадках, коли діяльність підприємця виглядає формальною.

"Якщо веб-сайт чи інтернет-магазин має реквізити іншого ФОП чи компанії — це підозріло. Зняття значних сум готівки, відсутність ресурсів для бізнесу чи документів — всі ці фактори можуть говорити про те, що цей ФОП є лише елементом у системі бізнесу інших осіб", — пояснює експертка.

Як підприємцям пройти фінмоніторинг

Щоб уникнути проблем із банками, підприємцям варто підготуватися до можливих перевірок. Томашевська радить почати з простого пояснення своєї бізнес-моделі.

"Слід мати просте пояснення, як ФОП заробляє гроші і як їх витрачає", — говорить вона.

Також важливо мати онлайн-присутність бізнесу: "Варто забезпечити наявність інформації про ваш бізнес в Інтернеті чи соціальних мережах".

Підприємцям потрібно буде довести реальність діяльності документами.

"Рекомендуємо бути готовим надати документи, що підтверджують реальність бізнесу і окремих операцій, в тому числі договори оренди, постачання товарів чи послуг, якщо це ресторанний чи торговий бізнес", — пояснює Томашевська.

Нагадаємо, раніше про посилення фінансового моніторингу в Україні розповіла народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна. Вона поянила, що оновлення порядку фінмоніторингу в Україні на практиці торкнеться як блокування ризикових операцій (інформація про нетипові платежі, зокрема різке зростання оборотів і складні транзитні схеми, швидше потраплятиме від банків до контролюючих органів, так і "дроблення бізнесу". Тобто органи зможуть комплексно аналізувати інформацію про пов'язаних ФОП, спільні IP-адреси, персонал і торгові точки.

Перевірятимуть і контрагентів. А саме, цікавлять додаткові питання частіше з'являтимуться до операцій із компаніями з ознаками ризиковості (відсутність персоналу, активів, реальної діяльності), а також нерезидентських операцій: під глибший аналіз потраплятимуть платежі за кордон, особливо з підвищеним ризиком, і реєстраторів розрахункових операцій (фіскальних касових апаратів), податку на додану вартість і готівкових потоків (міжвідомчі перевірки можуть спровокувати нетипові співвідношення оборотів і податкового навантаження).