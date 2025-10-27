Банки блокують і примусово закривають рахунки українців: які операції вважаються підозрілими

Банки можуть перевіряти операції своїх клієнтів і блокувати або примусово закривати їхні рахунки. Юристи пояснили ЗМІ, через які дії українці найчастіше стикаються з неприємними наслідками фінмоніторингу.

Широкі можливості фінмоніторингу банкам надає постанова НБУ №65 від 19 травня 2020 року. Про це йдеться у матеріалі "Телеграф", опублікованому 27 жовтня.

Основні причини блокування рахунків

Невідповідність операцій профілю клієнта. Відкриваючи рахунок у банку, українці декларують суму, яка в середньому поступатиме на картку протягом місяця. Якщо тривалий час так і було, а потім доходи раптово і відчутно збільшились, а банк про це не попереджали і відповідну довідку не надавали, рахунок можуть заблокувати.

Підозрілі операції. Такими банки вважають регулярні або численні перекази від різних людей. Суми можуть бути невеликими — від 500 до 1000 гривень. Фахівці можуть запідозрити, що клієнт веде бізнес, не оформивши рахунок ФОП.

Відео дня

Торгівля криптовалютою. Така діяльність остаточно не легалізована в Україні, тож операції з біржею, брокерами тощо можуть спричинити проблеми.

Нетипові операції і зняття готівки. Банку можуть здатися підозрілими як невеликі, але ледь не щоденні надходження, так і великі суми — залежно від банку це може бути від 10-20 до 50 і більше тисяч гривень. Наприклад, клієнт отримує гроші й одразу переводить їх у готівку.

Призначення платежів. Деякі слова у призначеннях стають тригером для банків. Зокрема, підозрілими вважаються такі: "за крипту", "обмін валют", "за товар/послугу" (якщо гроші переказують не на рахунок ФОП), "повернення боргу" (якщо перекази регулярні — щоденні або 1-2 рази на тиждень).

Неофіційні доходи. Банки вимагають у клієнтів податкові декларації, довідки з податкової та зарплатні довідки з місця роботи. Також слід надавати документи про отримання спадщини й продаж майна, зокрема квартир або машин.

Ігнорування та брехня. ФОПи мають два рази на рік завантажувати у свій профіль податкову декларацію. Якщо цього не зробити, рахунок заблокують автоматично.

"Основними причинами блокування є непідтверджене джерело коштів, невідповідність операцій фінпрофілю клієнта, регулярні надходження від великої кількості різних платників, які банки розцінюють як підприємницьку діяльність без реєстрації. Ще можна додати операції, що мають ознаки криптоактивності (конвертація криптовалют у фіатні кошти через p2p або неідентифікованих посередників), а також великі разові надходження готівкових коштів без попередньої історії подібних операцій", — підсумував юрист Іван Маринюк.

Фінмоніторинг ведеться не вручну

У виданні наголосили, що операції відстежують не вручну. Банки вносять критерії для блокування рахунків у налаштування своїх програмних/комп’ютерних систем. Ці алгоритми спрацьовують автоматично, і клієнт просто втрачає доступ до рахунку. Тобто усе робить програма. Людина може навіть не отримати жодного попередження і дізнатись про блокування лише в момент, коли спробує скористатись грошима.

Нагадаємо, у Києві, Київській та Дніпропетровській областях 27 жовтня застосовують екстрені відключення. Тобто графіки відключень світла у цих регіонах не діють.

Міністерка енергетики України Світлана Грінчук 25 жовтня запевнила, що опалювальний сезон розпочнеться найближчими днями. З її слів, усі необхідні підготовчі заходи проведені, і енергосистема готова до подачі тепла.