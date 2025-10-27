Графіки не діють: у Києві та кількох областях — екстрені відключення світла
У Києві, Київській та Дніпропетровській областях за командою Укренерго застосовані екстрені відключення електроенергії. В ніч на 27 жовтня росіяни обстріляли енергооб'єкти в Сумській області.
"За командою "Укренерго" у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", — йдеться у повідомленні ДТЕК в Telegram-каналах.
В разі змін ДТЕК оперативно інформуватиме споживачів.
26 жовтня компанія Укренерго не прогнозувала обмеження для побутових споживачів. Натомість у НЕК повідомляли про заплановані відключення для промисловості.
Вночі 27 жовтня російські окупанти атакували об'єкти енергетики Сумської області, частина Сумської громади залишилася без світла, повідомляли в ОВА.
Київ
В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії.
Енергетики закликають розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів.
Київська область
Як повідомили в ДТЕК, аварійні графіки відключення світла застосовані також у Київській області. Спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки.
Дніпропетровська область
За командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.
"У разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — заявили у ДТЕК.
Харківська область
У Харківській області введені графіки аварійних відключень.
Причина обмежень — наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
Черкаська область
За командою НЕК "Укренерго" 27 жовтня з 08:53 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ).
"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості — не користуйтесь у цей період потужними електроприладами", — сказали у "Черкасиобленерго".
Чернігівська область
Аварійні відключення світла діють і в Чернігівській області. Раніше там діяли відключення за графіком.
Кіровоградська область
За командою НЕК "Укренерго" 27 жовтня запроваджено відключення і в Кіровоградській області.
"Аварійні відключення — непланові, вводять при аварійному дефіциті потужності в енергосистемі. Інформування споживачів здійснюється за фактом застосування. Тривалість вимкнення не прогнозована". речниця підприємства "Кіровоградобленерго", — повідомила Олена Данільченко.
Полтавська область
Аварійні відключення запроваджено і в Полтавській області.
"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 27 жовтня о 8:52 отримана команда на застосування 1-4 черг ГАВ", — повідомили в "Полтаваобленерго".
Сумська область
У Сумах зранку пів міста мало проблеми з енергопостачанням. А згодом "Сумиобленерго" повідомило про введення аварійних графіків відключення електроенергії. Вони діють для чотирьох черг споживачів.
Нагадаємо, в Міненерго 10 жовтня заявили про масований удар по енергетиці України: перебої зі світлом фіксувалися у Києві, Дніпрі, Кривому Розі та Кременчуці.
Фокус писав, що ЗС РФ продовжують здійснювати масовані атаки на енергетичні об'єкти України, через що варто очікувати складної зими.