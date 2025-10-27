Графіки не діють: у Києві та кількох областях — екстрені відключення світла

У Києві, Київській та Дніпропетровській областях за командою Укренерго застосовані екстрені відключення електроенергії. В ніч на 27 жовтня росіяни обстріляли енергооб'єкти в Сумській області.

"За командою "Укренерго" у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", — йдеться у повідомленні ДТЕК в Telegram-каналах.

В разі змін ДТЕК оперативно інформуватиме споживачів.

26 жовтня компанія Укренерго не прогнозувала обмеження для побутових споживачів. Натомість у НЕК повідомляли про заплановані відключення для промисловості.

Вночі 27 жовтня російські окупанти атакували об'єкти енергетики Сумської області, частина Сумської громади залишилася без світла, повідомляли в ОВА.

Київ

В Києві за розпорядженням НЕК "Укренерго" введені екстрені відключення електроенергії.

Енергетики закликають розумно поставитись до споживання електроенергії та мінімізувати використання енергоємних приладів.

Відео дня

Київська область

Як повідомили в ДТЕК, аварійні графіки відключення світла застосовані також у Київській області. Спеціалісти працюють в цілодобовому режимі, щоб повернути повноцінне постачання світла до кожної домівки.

Дніпропетровська область

За командою "Укренерго" у Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення.

"У разі змін будемо оперативно вас інформувати у нашому телеграм-каналі", — заявили у ДТЕК.

Харківська область

У Харківській області введені графіки аварійних відключень.

Причина обмежень — наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

Черкаська область

За командою НЕК "Укренерго" 27 жовтня з 08:53 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ).

"Просимо з розумінням поставитися до вжитих заходів, спрямованих на збереження енергосистеми України. Сьогодні є необхідність у дуже ощадливому споживанні електроенергії. Будь ласка, за можливості — не користуйтесь у цей період потужними електроприладами", — сказали у "Черкасиобленерго".

Чернігівська область

Аварійні відключення світла діють і в Чернігівській області. Раніше там діяли відключення за графіком.

Кіровоградська область

За командою НЕК "Укренерго" 27 жовтня запроваджено відключення і в Кіровоградській області.

"Аварійні відключення — непланові, вводять при аварійному дефіциті потужності в енергосистемі. Інформування споживачів здійснюється за фактом застосування. Тривалість вимкнення не прогнозована". речниця підприємства "Кіровоградобленерго", — повідомила Олена Данільченко.

Полтавська область

Аварійні відключення запроваджено і в Полтавській області.

"Шановні споживачі! За розпорядженням НЕК "Укренерго", 27 жовтня о 8:52 отримана команда на застосування 1-4 черг ГАВ", — повідомили в "Полтаваобленерго".

Сумська область

У Сумах зранку пів міста мало проблеми з енергопостачанням. А згодом "Сумиобленерго" повідомило про введення аварійних графіків відключення електроенергії. Вони діють для чотирьох черг споживачів.

Нагадаємо, в Міненерго 10 жовтня заявили про масований удар по енергетиці України: перебої зі світлом фіксувалися у Києві, Дніпрі, Кривому Розі та Кременчуці.

Фокус писав, що ЗС РФ продовжують здійснювати масовані атаки на енергетичні об'єкти України, через що варто очікувати складної зими.