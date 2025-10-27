Графики не действуют: в Киеве и нескольких областях — экстренные отключения света

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях по команде Укрэнерго применены экстренные отключения электроэнергии. В ночь на 27 октября россияне обстреляли энергообъекты в Сумской области.

"По команде "Укрэнерго" в Киеве, Киевской и Днепропетровской области применены экстренные отключения", — говорится в сообщении ДТЭК в Telegram-каналах.

В случае изменений ДТЭК будет оперативно информировать потребителей.

26 октября компания Укрэнерго не прогнозировала ограничения для бытовых потребителей. Зато в НЭК сообщали о запланированных отключениях для промышленности.

Ночью 27 октября российские оккупанты атаковали объекты энергетики Сумской области, часть Сумской громады осталась без света, сообщали в ОГА.

Киев

В Киеве по распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии.

Энергетики призывают разумно отнестись к потреблению электроэнергии и минимизировать использование энергоемких приборов.

Киевская область

Как сообщили в ДТЭК, аварийные графики отключения света применены также в Киевской области. Специалисты работают в круглосуточном режиме, чтобы вернуть полноценную поставку света в каждый дом.

Днепропетровская область

По команде "Укрэнерго" в Днепропетровской области применены экстренные отключения.

"В случае изменений будем оперативно вас информировать в нашем телеграм-канале", — заявили в ДТЭК.

Харьковская область

В Харьковской области введены графики аварийных отключений.

Причина ограничений — последствия предыдущих российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Черкасская область

По команде НЭК "Укрэнерго" 27 октября с 08:53 по Черкасской области применены графики аварийных отключений (ГАО).

"Просим с пониманием отнестись к принятым мерам, направленным на сохранение энергосистемы Украины. Сегодня есть необходимость в очень экономном потреблении электроэнергии. Пожалуйста, по возможности — не пользуйтесь в этот период мощными электроприборами", — сказали в "Черкассыоблэнерго".

Черниговская область

Аварийные отключения света действуют и в Черниговской области. Ранее там действовали отключения по графику.

Кировоградская область

По команде НЭК "Укрэнерго" 27 октября введено отключения и в Кировоградской области.

"Аварийные отключения — неплановые, вводят при аварийном дефиците мощности в энергосистеме. Информирование потребителей осуществляется по факту применения. Продолжительность отключения не прогнозируемая". пресс-секретарь предприятия "Кировоградоблэнерго", — сообщила Елена Данильченко.

Полтавская область

Аварийные отключения введены и в Полтавской области.

"Уважаемые потребители! По распоряжению НЭК "Укрэнерго", 27 октября в 8:52 получена команда на применение 1-4 очередей ГАВ", — сообщили в "Полтаваоблэнерго".

Сумская область

В Сумах утром полгорода имело проблемы с энергоснабжением. А потом "Сумыоблэнерго" сообщило о введении аварийных графиков отключения электроэнергии. они действуют для четырех очередей потребителей.

Напомним, в Минэнерго 10 октября заявили о массированном ударе по энергетике Украины: перебои со светом фиксировались в Киеве, Днепре, Кривом Роге и Кременчуге.

Фокус писал, что ВС РФ продолжают осуществлять массированные атаки на энергетические объекты Украины, из-за чего стоит ожидать сложной зимы.