Банки блокируют и принудительно закрывают счета украинцев: какие операции считаются подозрительными

Банки могут проверять операции своих клиентов и блокировать или принудительно закрывать их счета. Юристы объяснили СМИ, из-за каких действий украинцы чаще всего сталкиваются с неприятными последствиями финмониторинга.

Широкие возможности финмониторинга банкам предоставляет постановление НБУ №65 от 19 мая 2020 года. Об этом говорится в материале "Телеграф", опубликованном 27 октября.

Основные причины блокировки счетов

Несоответствие операций профилю клиента. Открывая счет в банке, украинцы декларируют сумму, которая в среднем будет поступать на карту в течение месяца. Если длительное время так и было, а потом доходы внезапно и ощутимо увеличились, а банк об этом не предупреждали и соответствующую справку не предоставляли, счет могут заблокировать.

Подозрительные операции. Такими банки считают регулярные или многочисленные переводы от разных людей. Суммы могут быть небольшими — от 500 до 1000 гривен. Специалисты могут заподозрить, что клиент ведет бизнес, не оформив счет ФЛП.

Відео дня

Торговля криптовалютой. Такая деятельность окончательно не легализована в Украине, поэтому операции с биржей, брокерами и т.д. могут вызвать проблемы.

Нетипичные операции и снятие наличных. Банку могут показаться подозрительными как небольшие, но едва ли не ежедневные поступления, так и крупные суммы — в зависимости от банка это может быть от 10-20 до 50 и более тысяч гривен. Например, клиент получает деньги и сразу обналичивает их.

Назначение платежей. Некоторые слова в назначениях становятся триггером для банков. В частности, подозрительными считаются такие: "за крипту", "обмен валют", "за товар/услугу" (если деньги переводят не на счет ФЛП), "возврат долга" (если переводы регулярные — ежедневные или 1-2 раза в неделю).

Неофициальные доходы. Банки требуют у клиентов налоговые декларации, справки из налоговой и зарплатные справки с места работы. Также следует предоставлять документы о получении наследства и продаже имущества, в том числе квартир или машин.

Игнорирование и ложь. ФЛП должны два раза в год загружать в свой профиль налоговую декларацию. Если этого не сделать, счет заблокируют автоматически.

"Основными причинами блокировки являются неподтвержденный источник средств, несоответствие операций финпрофилю клиента, регулярные поступления от большого количества различных плательщиков, которые банки расценивают как предпринимательскую деятельность без регистрации. Еще можно добавить операции, имеющие признаки криптоактивности (конвертация криптовалют в фиатные средства через p2p или неидентифицированных посредников), а также крупные разовые поступления наличных средств без предыдущей истории подобных операций", — подытожил юрист Иван Маринюк.

Финмониторинг ведется не вручную

В издании отметили, что операции отслеживают не вручную. Банки вносят критерии для блокировки счетов в настройки своих программных/компьютерных систем. Эти алгоритмы срабатывают автоматически, и клиент просто теряет доступ к счету. То есть все делает программа. Человек может даже не получить никакого предупреждения и узнать о блокировке только в момент, когда попытается воспользоваться деньгами.

Напомним, в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях 27 октября применяют экстренные отключения. То есть графики отключений света в этих регионах не действуют.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук 25 октября заверила, что отопительный сезон начнется в ближайшие дни. По ее словам, все необходимые подготовительные мероприятия проведены, и энергосистема готова к подаче тепла.