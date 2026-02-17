Фінмоніторинг в Україні став жорсткішим: кого торкнеться посилення контролю за транзакціями

В Україні з 2 лютого діє оновлений порядок фінансового моніторингу. Він дасть контролюючим органам більше інструментів для блокування підозрілих операцій і перевірки контрагентів.

Про посилення фінансового моніторингу в Україні народна депутатка, членкиня парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна розповіла у своєму Telegram-каналі. За її словами, оновлений порядок покращує взаємодію між органами контролю та суттєво змінює підхід до виявлення ризикових операцій.

Южаніна нагадала, що у 2025 році Державна податкова служба, Держфінмоніторинг і Бюро економічної безпеки підписали тристоронній Меморандум про співпрацю, який передбачає посилення обміну інформацією, створення спільних робочих груп і координацію дій у боротьбі з фінансовими правопорушеннями. Обмін інформацією дозволяє швидке та краще ідентифікувати підозрілі операції, підвищити ефективність розслідування злочинів, зменшити кількість махінацій із податками та краще контролювати потоки коштів, пов'язані з економічною безпекою.

Відео дня

З 2 лютого 2026 року, за словами парламентарки, зміни перейшли в практичну площину.

Фінансовий моніторинг посилився: що це означає для українців

Ніна Южаніна пояснила, що оновлення порядку фінмоніторингу в Україні на практиці торкнеться:

блокування ризикових операцій : інформація про нетипові платежі (зокрема різке зростання оборотів і складні транзитні схеми) швидше потраплятиме від банків до контролюючих органів;

: інформація про нетипові платежі (зокрема різке зростання оборотів і складні транзитні схеми) швидше потраплятиме від банків до контролюючих органів; "дроблення бізнесу" : органи зможуть комплексно аналізувати інформацію про пов'язаних ФОП, спільні IP-адреси, персонал і торгові точки;

: органи зможуть комплексно аналізувати інформацію про пов'язаних ФОП, спільні IP-адреси, персонал і торгові точки; перевірки контрагентів : додаткові питання частіше з'являтимуться до операцій із компаніями з ознаками ризиковості (відсутність персоналу, активів, реальної діяльності);

: додаткові питання частіше з'являтимуться до операцій із компаніями з ознаками ризиковості (відсутність персоналу, активів, реальної діяльності); нерезидентських операцій : під глибший аналіз потраплятимуть платежі за кордон, особливо з підвищеним ризиком;

: під глибший аналіз потраплятимуть платежі за кордон, особливо з підвищеним ризиком; реєстраторів розрахункових операцій (фіскальних касових апаратів), податку на додану вартість і готівкових потоків: міжвідомчі перевірки можуть спровокувати нетипові співвідношення оборотів і податкового навантаження.

"Важливо: сама по собі координація — це інструмент. Питання в тому, чи стане вона механізмом системного очищення ринку, чи інструментом вибіркового тиску. І головне — чи буде забезпечений баланс між фінансовою безпекою держави та передбачуваністю умов для бізнесу", — зазначила нардепка.

Нагадаємо, 2 лютого ЗМІ писали про законопроєкт, у разі ухвалення якого у банках доведеться підтверджувати місце проживання та надавати інформацію про джерела доходів для відкриття банківського рахунку.

У жовтні 2025 року медіа розповідали, що банки блокують і примусово закривають рахунки українців на підставі постанови НБУ №65 від 19 травня 2020 року.