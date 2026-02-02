"Справжній допит": у банках доведеться підтверджувати місце проживання, — законопроєкт

В Україні планують ускладнити процедуру відкриття банківських рахунків — громадянам доведеться підтверджувати місце проживання та надавати інформацію про джерела доходів. Для цього пропонують приносити договори оренди, рахунки за комунальні послуги або податкові документи.

Як повідомляє видання "Телеграф", такі вимоги передбачені урядовим законопроєктом №14327 про створення реєстру банківських рахунків та комірок. Документ також передбачає штрафи за порушення цих правил.

Раніше для відкриття рахунку достатньо було показати паспорт, однак за новими правилами банки можуть вимагати підтвердження адреси проживання, а також інформацію про джерела доходів — податкові декларації, трудові договори або виписки з інших рахунків.

Як дослідило видання, законопроєкт пропонує:

підтверджувати фактичне місце проживання при відкритті рахунку;

надавати банку інформацію про джерела доходів;

створити реєстр банківських рахунків та комірок;

вводити штрафи за невиконання вимог.

"Законопроект також передбачає введення штрафів за будь-які порушення цих вимог. За новими правилами прості громадяни опиняться в набагато гірших умовах, ніж так звані PEP — депутати, міністри та інші публічні особи", — йдеться в матеріалі видання.

Економічний оглядач Руслан Чорний у коментарі "Телеграфу" пояснив, що подібної практики немає у жодній іншій країні. За його словами, банки мають зосереджуватися на прибутковій діяльності, а не на контролі за клієнтами.

"Вперше таке чую. Я не знаю щоб така практика була в якійсь країні. Банки — це комерційні інституції, які мають заробляти прибуток, а не каральні органи, що слідкують за своїми клієнтами", — пояснив фахівець.

Крім того, виконавчий директор Ліги аудиторів України Дмитро Олексієнко теж вважає нові вимоги зайвими та шкідливими для громадян, наголошуючи, що ініціатива уряду ускладнює життя без вагомих причин.

Однак під час розгляду документа у фінансовому комітеті Верховної Ради обговорення перетворилося на годинну суперечку. У результаті урядовий законопроєкт не прийняли і домовилися підготувати доопрацьовану версію. Альтернативний документ №14327-1 пропонує спершу модернізувати систему фінансового моніторингу, а вже потім запроваджувати більш жорсткі вимоги.

Зокрема, народний депутат партії "Голос" Ярослав Железняк додав, що цей підхід більш логічний: спершу забезпечити нормальну роботу державних органів, а вже потім вводити додаткові складнощі для громадян. За його словами, нинішній урядовий законопроєкт лише ускладнив би життя українцям.

"Дуже дивна ініціатива та позиція Уряду. Закон дуже сильно посилює вимоги до фінмону по фізичним особам. В тому числі треба буде підтверджувати навіть своє проживання умовно виписками комунальних платежів. Або для підтвердження транзакції треба буде подати акти виконаних робіт", — висловився про закопроєкт Железняк.

Нагадаємо, що у 2025 році НБУ скасував вимогу щодо обов'язкового власноручного підпису під час відкриття/закриття рахунків в банку. Тепер дозволяється використання кваліфікованого електронного підпису та інших цифрових аналогів

Також Фокус писав, що Національний банк України хоче створити реєстр українців, які використовують банківські рахунки для відмивання грошей та інших фінансових махінацій.